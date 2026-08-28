4 класи активів, які дозволять захистити портфель в епоху буму ШІ

Сьогодні перед інвесторами постає складне питання: з одного боку, ми бачимо потужне зростання ринку Сполучених Штатів, бум технологічного сектору та Штучного інтелекту. З іншого — вкрай невизначену геополітичну ситуацію, високі оцінки активів і завищені очікування. Як обирати активи в такій ситуації, під час онлайн-конференції InvestFest 2026 розповів інвестиційний радник Вадим Левченко.

Як оцінити ринок

«Інвестування — це не гра в прогнозування. Початківець має запитувати себе не про те, що станеться з ринком через місяць чи три, а про власну стратегію, допустимий рівень ризику та сценарії дій у разі, якщо ідея не спрацює», — наголошує експерт.

Сьогодні ми спостерігаємо бум штучного інтелекту та величезні капітальні витрати Big Tech на його розвиток, відзначає Вадим Левченко. Разом з тим гроші вже не такі дешеві, як були раніше: ми бачимо зростання інфляції, і один із ключових інструментів боротьби з нею — це підвищення ставок центральними банками. Та, незважаючи на це, інвестори і ринок загалом закладають дуже високі очікування щодо майбутніх доходів.

«Щоб зрозуміти відношення очікувань до реальності та визначити, чи ринок є „дорогим“, варто використати показник Forward P/E. Для цього поточну ціну індексу ділять на очікуваний прибуток компаній у наступні 12 місяців», — радить фахівець.

Наприклад, у серпні цей показник становить 20 пунктів. Тобто інвестор на сьогодні готовий платити $20 за очікуваний $1 прибутку в майбутні 12 місяців. Якщо взяти середнє значення за останні 30 років, воно складає близько 17 пунктів. Показник у 20 пунктів означає, що ринок дорожчий, ніж зазвичай. Проте це не свідчить про неминуче падіння — це лише означає, що інвестори очікують від компаній більшого, і такі високі очікування залишають компаніям набагато менше простору для помилок, пояснює Вадим Левченко.

Також експерт радить звернути увагу на концентрацію індексу S&P 500 (найбільші компанії США). Наразі 10 ключових компаній (Nvidia, Amazon, Google, Apple тощо) займають вагомі 40% від усього фонду. Інші 490 компаній складають решту 60%.

Тому технологічний сектор зараз має колосальне значення. Інвестуючи в широкий індекс, інвестор повинен усвідомлювати: його дохідність значною мірою залежатиме саме від технологічного сектору.

Штучний інтелект: революція, витрати та монетизація

«Чому вирвалися вперед саме ці 10 компаній? Вони займаються розробкою софту, і останніми роками їхні доходи й капіталізація значно зросли за рахунок революції у штучному інтелекті. Сьогодні можна почути порівняння нинішнього розвитку штучного інтелекту з бульбашкою доткомів чи кризою 2008 року. Це досить різні речі, проте ризики все ж варто враховувати. Штучний інтелект — це дійсно революція, яка змінюватиме підходи майже до кожної сфери нашого життя. Але слід подивитися на витрати, які несуть компанії заради цього розвитку. Це сотні мільярдів доларів, які спрямовуються на інфраструктуру, енергетику, дата-центри та чипи», — відзначає Вадим Левченко.

За його словами, питання полягає не в тому, чи буде штучний інтелект чимось величним, а в тому, чи встигнуть доходи та грошові потоки наздогнати темпи інвестицій.

Технологічний тренд за замовчуванням не є обов'язково хорошою інвестицією за будь-яку ціну, підкреслює експерт. Тому потрібно аналізувати, чим займається компанія, як AI може фундаментально змінити її продуктивність, софт чи хмарні сервіси, а головне — хто саме монетизує штучний інтелект і яка правильна ціна входу.

Про математику падінь та типові помилки

Періоди зростання на фондовому ринку змінюються падіннями. «Якщо подивитися на історичну статистику корекцій на ринку з 2008 по 2025 рік, стає зрозуміло, що вони є абсолютною нормою», — говорить експерт.

Так, у 2008 році максимальна просадка протягом року досягала -49%, а закрився рік із результатом -38%. У 2020 р. на ринку відбувалася паніка та шалена корекція. Максимальна просадка протягом року становила -34%, але врешті-решт рік закрився з плюсом у 16%.

Чекати на корекцію не потрібно — з нею та з портфелем необхідно працювати. «Для інвестора головне — мати чіткий план заходів у будь-якій ситуації. Типова помилка початківця виглядає так: відкрив брокерський рахунок, завів кошти і чекаєш ідеального моменту для точки входу. Чекаєш, а потім бачиш стрімке зростання активу, намагаєшся наздогнати ринок і купуєш на самому піку. Через день-два актив починає падати, інвестор на паніці його продає, отримує червоний результат, а якщо ще й зайшов половиною портфеля в один актив — розчаровується в інвестиціях загалом», — відзначає Вадим Левченко.

Щоб уникнути подібних помилок, інвестиційний портфель не повинен бути просто випадковим набором тікерів. Натомість, пояснює фахівець, кожен актив має виконувати свою чітку роль. Експерт виділяє чотири ключові типи активів.

Ядро (50−60% портфеля). Надійні, диверсифіковані активи, які допомагають накопичити та зберегти капітал. Для більшості інвесторів ядром є широкі ETF, що покривають великий ринок із помірною ціною входу. Вони розраховані на довгостроковий горизонт (10−15+ років) із регулярними щомісячними чи щоквартальними реінвестиціями.

Активні ідеї. Короткострокові історії (на 1−3 місяці), які допомагають залишатися в ринку тут і зараз.

Кеш. Ліквідна активна база для дій у будь-якій невизначеній ринковій ситуації.

Опціони. Інструмент для управління ризик-профілем портфеля.

Системне розділення капіталу на такі активи дає змогу не гадати, куди піде ринок завтра, а більш впевнено проходити будь-які корекції та монетизувати зростання.