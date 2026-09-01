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1 вересня 2026, 8:46

Сенс Банк отримав нового незалежного члена Наглядової ради

Колишній голова Приватбанку Герхард Бьош увійшов до Наглядової ради державного Сенс Банку. Він працюватиме як незалежний член ради. Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів.

Колишній голова Приватбанку Герхард Бьош увійшов до Наглядової ради державного Сенс Банку.

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Що відомо про призначення

Бьош став незалежним членом Наглядової ради Sense Bank. На цій посаді він замінив Миколу Гладишенка, повноваження якого уряд припинив розпорядженням від 21 серпня.

До призначення головою ПриватБанку Бьош понад десять років працював у Райффайзен Банку Аваль. У 2010−2021 роках він обіймав посаду першого заступника голови правління банку.

Читайте також: Сенс Банк призначив нового незалежного члена наглядової ради

У ПриватБанку Бьош працював до листопада 2024 року. Тепер він долучився до роботи Наглядової ради іншої державної фінансової установи.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Державний Сенс Банк оновив склад наглядової ради. 24 серпня до неї приєднався незалежний член Петер Новак.

22 серпня свої повноваження припинив член наглядової ради Микола Гладишенко. Припинення повноважень Гладишенка відбулося за рішенням Кабінету Міністрів України. Уряд також ухвалив рішення і про відсторонення голови правління банку Олексія Ступака. За словами прем'єра, рішення ухвалили після оприлюднення антикорупційними органами матеріалів щодо справи «Мідас».

19 серпня НАБУ та САП повідомили про результати спецоперації «Форест Гамп». За версією слідства, група осіб легалізувала 150 млн грн для внесення застави фігуранту справи «Мідас».

Серед фігурантів антикорупційні органи називають колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру, колишнього народного депутата, голову правління Сенс Банку, голову наглядової ради державного банку та інших осіб.

За даними НАБУ і САП, на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком, що, за версією слідства, дало їм змогу використовувати банк у власних інтересах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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