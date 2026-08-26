Сенс Банк призначив нового незалежного члена наглядової ради

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про Новака

Новак має понад 25 років досвіду в ІТ та операційній діяльності, зокрема у банківському секторі. У 2007−2010 роках він був членом правління, операційним та ІТ-директором Tatra Banka у Словаччині.

У 2011−2014 роках Новак працював керуючим директором Raiffeisen Bank International у Відні, де відповідав за міжнародні операції та ІТ. Також він входив до наглядових рад банків групи Raiffeisen у Чехії, Румунії та Угорщині.

У 2014−2019 роках Новак був операційним директором VUB Banka, а у 2019−2023 роках — ІТ-директором Prima Banka у Словаччині.

У Сенс Банку зазначили, що міжнародний банківський досвід Новака має посилити наглядову раду та сприяти розвитку корпоративного управління і підготовці банку до приватизації.

Передісторія

Як писав «Мінфін», 22 серпня свої повноваження припинив член наглядової ради Микола Гладишенко. Припинення повноважень Гладишенка відбулося за рішенням Кабінету Міністрів України. Уряд також ухвалив рішення і про відсторонення голови правління банку Олексія Ступака. За словами прем'єра, рішення ухвалили після оприлюднення антикорупційними органами матеріалів щодо справи «Мідас».

19 серпня НАБУ та САП повідомили про результати спецоперації «Форест Гамп». За версією слідства, група осіб легалізувала 150 млн грн для внесення застави фігуранту справи «Мідас».

Серед фігурантів антикорупційні органи називають колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру, колишнього народного депутата, голову правління Сенс Банку, голову наглядової ради державного банку та інших осіб.

За даними НАБУ і САП, на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком, що, за версією слідства, дало їм змогу використовувати банк у власних інтересах.