Українська IT-компанія долучилася до розвитку blockchain-інфраструктури в Абу-Дабі

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У межах співпраці IdeaSoft працюватиме над розробкою та впровадженням blockchain-рішень для державних, інституційних і RWA-проєктів в екосистемі ADI.

ADI Foundation виконує функції управлінського рівня екосистеми ADI: формує технологічні стандарти й архітектуру, а також взаємодіє з регуляторами. Окремим компонентом екосистеми є ADI Chain — blockchain другого рівня (Layer 2), основну мережу якого запустили 9 грудня 2025 року.

Мережу орієнтовано на цифрові фінанси, токенізовані активи, цифрову інфраструктуру державного рівня та корпоративні blockchain-рішення.

Стейблкоїн на основі дирхама

У лютому 2026 року ADI оголосила про запуск DDSC — стейблкоїна, забезпеченого дирхамом ОАЕ. За інформацією компанії, він регулюється Центральним банком ОАЕ та працює виключно в мережі ADI Chain.

DDSC розрахований на використання у державному та інституційному секторах. IdeaSoft також долучатиметься до технічної роботи над екосистемою, зокрема пов'язаним з нею стейблкоїном.

IdeaSoft працює з проєктами у сферах blockchain, фінтеху та цифрових активів. Серед компаній і проєктів, із якими співпрацювала команда, у пресрелізі названі Solana, NEAR, Securitize, Worldcoin, NEOM, Stellar, Uniswap, Crédit Agricole та HSBC.

Співпраця з ADI Foundation розширює напрям роботи IdeaSoft на ринку Близького Сходу. Для компанії це означає повноцінну участь у розробці інфраструктурних blockchain-рішень, орієнтованих на державні та фінансові установи ОАЕ.

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