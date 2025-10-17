RWA: як токенізація реальних активів змінює світ фінансів у 2025 році

Світ фінансів стрімко змінюється: реальні активи на блокчейні (RWA) відкривають нові горизонти для криптовалютного ринку та традиційних інвесторів. Мільярдні обсяги та інституційний інтерес підтверджують, що токенізація припинила бути лише експериментом — це новий рівень взаємодії між традиційними фінансами та децентралізованими протоколами. У цій статті ми розглянемо, як працюють RWA і чому вони важливі для майбутнього інвестицій.

Токенізовані активи — це, по суті, спосіб упакувати реальну цінність у цифрову оболонку. Уявіть, що ви володієте невеликою часткою квартири в центрі міста, частиною художнього твору або часткою в приватному фонді, але, замість купи паперів і повільного врегулювання, ваше володіння відстежується токеном на блокчейні. Це значно полегшує купівлю, продаж та розподіл прав власності. Але це не магія: за кожним токеном стоять юридичні контракти, механізми зберігання і ринкові правила.

Реальні активи в ончейні: поки що не Tesla, але вже як середня корпорація

У 2025 році ринок токенізованих реальних активів (RWA) показав вибухове зростання. За даними Binance Research, його сукупна капіталізація збільшилась на 260% — із $8,6 млрд на початку року до понад $23 млрд восени, і охоплює понад 185 видів активів.

Нинішній рівень капіталізації RWA можна порівняти з такими світовими корпораціями, як, наприклад, Discovery або Harley-Davidson, які займають приблизно 350−400 місця в рейтингу найбільших публічних компаній світу. Це набагато менше таких гігантів, як Apple ($2,6 трлн) або Tesla ($562 млрд), але відповідає рівню помітних середніх корпорацій.

Якщо порівнювати зі світом криптовалют, цей обсяг приблизно в 13 разів менше за капіталізацію стейблкоїнів (понад $314 млрд) і поступається більшості топових монет, але перевищує капіталізацію багатьох нішевих альткоїнів і співставний з окремими секторами DeFi.

Такий масштаб означає, що ринок токенізованих активів тільки формується і його частка серед глобальних фінансових інструментів поки що невелика. Однак експерти вважають саме цей сектор одним із найбільш швидкозростаючих і перспективних для фінтеху та блокчейна.

Ринок RWA

Основу формують токенізовані державні облігації, грошові фонди, кредити, нерухомість, золото та навіть витвори мистецтва — усе, що має реальну позаблокчейнову вартість, але може існувати у вигляді цифрових токенів на публічних ланцюгах.

Саме вони стають основою нової інфраструктури для інституційного капіталу — між традиційним ринком і децентралізованими (DeFi).

Оскільки, на відміну від звичайних криптотокенів, RWA мають реальний офчейн-базис, їхня ціна визначається не ринковими коливаннями, а вартістю активу — купонною ставкою, ціною золота чи прибутковістю трежеріс.

Проте купівля токена не означає володіння самим активом: зазвичай інвестор отримує частку у спеціальній структурі (SPV або трасті), що зберігає актив поза блокчейном. Токен виступає цифровим підтвердженням права вимоги, подібно до пайового сертифіката чи депозитарної розписки.

Торгівля такими активами відбувається як на регульованих платформах — Securitize, Archax, Ondo Finance, Franklin Templeton BENJI, так і на публічних біржах, де лістяться токени проєктів, пов’язаних із RWA-інфраструктурою. Водночас частина RWA-токенів і пов’язаних із ними інфраструктурних проєктів (як ONDO, PAXG, VET чи CFG) уже торгуються на провідних криптобіржах — Binance, Bybit, OKX.

Це не пряме володіння активом, а участь у протоколі, який його представляє, але сам факт публічних лістингів показує, що сектор RWA припинив бути інституційною нішою й переходить до фази масового обігу.

Найпопулярніші RWA-активи: від трежеріс до золота

Після стрімкого зростання капіталізації сектор RWA вийшов за межі інституційних пілотів і почав з’являтися на великих біржах. Тепер токенізовані облігації, кредити й метали не лише зберігаються у фондах, а й торгуються поряд із класичними криптоактивами на Binance, Coinbase чи OKX.

Найбільший попит спостерігається у двох напрямах — трежеріс (державні облігації США) та метали. Понад 80% усього ринку формують три емітенти: Ondo Assets, Paxos та Tether Holdings.

ONDO (Ondo Finance) став символом ринку токенізованих облігацій. Платформа дає змогу інвесторам отримувати дохідність державних трежеріс безпосередньо через блокчейн, а токен ONDO виступає своєрідним індексом усього сегмента.

Сам протокол випускає реальні токенізовані продукти — OUSG, забезпечений американськими держоблігаціями (T-Bills), і USDY, який спирається на короткострокові боргові папери.

На жовтень 2025 року ринкова капіталізація ONDO становить $2,4 млрд, TVL — $1,77 млрд, добовий обсяг торгів перевищує $250 млн, а кількість холдерів — понад 168 тис. Токен лістується на Binance, Coinbase, OKX та інших великих біржах.

На тій самій моделі токенізованих державних облігацій побудований і фонд BlackRock BUIDL, запущений у партнерстві із Securitize. Він представляє грошовий фонд на Ethereum, забезпечений короткостроковими T-Bills. Уже за декілька місяців після запуску активи фонду перевищили $1 млрд, зробивши його еталоном для всіх RWA-фондів.

PAXG (Paxos Gold) та XAUT (Tether Gold) залишаються беззаперечними лідерами серед токенізованих металів. Обидва токени повністю забезпечені фізичним золотом, що зберігається у сертифікованих лондонських сховищах, і забезпечують щоденну ліквідність на Binance, OKX, Gate.io та інших біржах.

На жовтень 2025 року ринкова капіталізація PAXG становить $1,27 млрд, а XAUT — $1,01 млрд. Їхня сукупна капіталізація перевищує $2,2 млрд, що є найвищим показником за весь час існування «цифрового золота». Такий попит пояснюється зростанням вартості фізичного металу, яке спровокували геополітична напруга та бажання інвесторів мати «твердий» актив у цифровому форматі.

Зростає інтерес і до Centrifuge (CFG) — інфраструктурного протоколу, який токенізує кредити малого бізнесу й рахунки-фактури. CFG торгується на Coinbase і Kraken, а його партнерство з Maple Finance (MPL) дозволяє створювати пул інституційних позик із ончейн-забезпеченням.

Окремо стоїть Chainlink (LINK) — не класичний RWA-актив, але ключовий технологічний шар ринку. Саме його oracle-інфраструктура забезпечує верифікацію резервів, цінових фідів і даних комплаєнсу, без яких жоден RWA-токен не може функціонувати. LINK також лістується на всіх основних біржах і стабільно входить до топ-20 за капіталізацією.

Сегмент токенізованої нерухомості поки що обмежений регуляторно, але платформи Blocksquare і RealT вже перевели на блокчейн понад $200 млн реальних об'єктів. Із розвитком ончейн-страхування й цифрових ідентифікаційних протоколів цей напрям може стати наступним плацдармом для експансії інституцій у RWA.

Регуляторика, ліквідність і ризики: що впливає на ціну RWA

Вартість токенізованих активів визначається не лише ринковою ціною золота чи облігацій, а й рівнем довіри до емітента. Між активом і токеном завжди стоїть шар комплаєнсу — ліцензії, кастоді, аудити, стандарти зберігання. Якщо структура прозора, токен торгується майже паритетно до базового активу, якщо ні, то ринок закладає дисконт і токен коштує менше, ніж сам актив.

Регуляторна політика для RWA сьогодні відіграє ту ж роль, що кредитний рейтинг у традиційних фінансах. Європейський DLT Pilot, британська Digital Securities Sandbox і ініціативи MAS у Сінгапурі задають рамки легальності й придатності токенів до торгівлі. Відсутність чітких правил залишає їх у «сірій зоні»: технічно існують, юридично — ні, через що навіть токени з реальним забезпеченням залишаються ризиковими для інституцій.

Другий критичний чинник — ліквідність. У більшості RWA-протоколів вона обмежена: торгівля доступна лише whitelisted-інвесторам, спреди широкі, вторинка слабка. Тому навіть якісно забезпечений токен може відхилятися від ринкової вартості активу — просто через відсутність обігу.

Складність розрахунків і банківських інтеграцій теж впливає на котирування: багато фондів не мають прямого доступу до банківських грошей, тож операції проходять через посередників. Це додає затримок і витрат. Додаткові ризики — технічні (баг у смартконтракті, помилки ореклів) і політичні (зміни податкового режиму, санкції).

У короткостроковій перспективі все зведеться до двох питань: чи зможуть юрисдикції синхронізувати правила для RWA та чи доведуть емітенти достатню прозорість, щоб на ринку з’явилася справжня ліквідність. Без цього токенізовані активи залишатимуться сегментом високої потенційної дохідності, але обмеженої довіри.

Найближчими роками саме регуляторна політика і ліквідність визначатимуть темп масштабування RWA. Якщо юрисдикції узгодять правила, а емітенти забезпечать прозорість, ринок отримає шанс перетворитися з нішевого сегмента у справжній фінансовий шар, який поєднає традиційні гроші з блокчейном. І тоді токенізація стане не трендом, а новою архітектурою глобальних фінансів.