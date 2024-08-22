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22 серпня 2024, 11:24

Tether запустить стейблкоїн з прив’язкою до дирхама

Компанія Tether — емітент стейблкоїна USDT — повідомила про плани з розробки стейблкоїна з прив’язкою до дирхама ОАЕ (AED), пише incrypted.

Компанія Tether — емітент стейблкоїна USDT — повідомила про плани з розробки стейблкоїна з прив’язкою до дирхама ОАЕ (AED), пише incrypted.► Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоВідомо, що для запуску активу фірма співпрацюватиме з технологічним конгломератом Phoenix Group і Green Acorn Investments.
Фото: depositphotos
► Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Відомо, що для запуску активу фірма співпрацюватиме з технологічним конгломератом Phoenix Group і Green Acorn Investments.

У заяві сказано, що кожен стейблкоїн буде повністю забезпечений ліквідними резервами ОАЕ.

Tether to Develop UAE Dirham-Pegged Stablecoin

Read more:https://t.co/dkiDAI0y15

— Tether (@Tether_to) August 21, 2024

«Прив'язаний до дирхама стейблкоїн надасть користувачам безперебійний і економічно ефективний спосіб доступу до переваг AED, використовуючи при цьому прозорість і ефективність технології блокчейн. Цей цифровий актив оптимізує міжнародну торгівлю і грошові перекази, знизить комісії за трансакції і забезпечить хеджування від коливань валютних курсів», — йдеться в повідомленні.

Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно заявив, що новий стейблкоїн стане важливим інструментом для підприємств і приватних осіб, які шукають безпечні та ефективні засоби для здійснення транзакцій у дирхамі, «чи то для транскордонних платежів, торгівлі, чи просто диверсифікації цифрових активів».

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Джерело: Мінфін
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