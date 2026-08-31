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31 серпня 2026, 17:55

Берлін став лідером за вартістю ЖКГ: скільки коштують аналогічні послуги в Україні

Берлін очолив рейтинг великих міст світу з найдорожчими комунальними послугами. За даними дослідження, складеного назамовлення Deutsche Bank, середній щомісячний рахунок за комуналку у столиці Німеччини становить 353 євро для квартири площею 85 кв. м. За курсом НБУ на 28 серпня, коли 1 євро коштував 51,85 грн, це приблизно 18,3 тис. грн на місяць.

Берлін очолив рейтинг великих міст світу з найдорожчими комунальними послугами.

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Що враховували в рейтингу

У дослідженні порівнювали витрати на електроенергію, вивезення сміття, воду, опалення та охолодження повітря у квартирах площею 85 кв. м.

У середньому за останні 10 років комунальні послуги в Берліні подорожчали з 239 до 353 євро на місяць, тобто на 48%.

До першої десятки міст із найдорожчою комуналкою увійшли також Мюнхен і Франкфурт-на-Майні. Вони посіли шосте та сьоме місця відповідно.

Яка ситуація в Україні

В Україні пряме порівняння з Берліном не є повністю коректним, оскільки склад комунальних платежів, система тарифів і підхід до ціноутворення відрізняються.

Водночас базові тарифи для населення в Україні залишаються значно нижчими, ніж у Німеччині.

Зокрема, тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 4,32 грн за кВт⋅год. Уряд продовжив його дію до 31 жовтня 2026 року. Для будинків з електроопаленням або без газифікації та централізованого теплопостачання зберігається пільговий тариф 2,64 грн за кВт⋅год у межах встановленого обсягу споживання.

Газ для населення у тарифному плані «Фіксований» від Нафтогазу коштує 7,96 грн за кубометр. Ціна зафіксована до 30 квітня 2027 року.

У Києві вартість централізованого водопостачання та водовідведення для населення становить 63,79 грн за кубометр.

Скільки може платити українська родина

Для квартири площею 85 кв. м в Україні сума залежить від міста, будинку, сезону, кількості мешканців, наявності лічильників та обсягів споживання. Орієнтовно у Києві базовий щомісячний рахунок без опалення може становити близько 2−2,5 тис. грн.

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Наприклад, якщо родина споживає 250 кВт⋅год електроенергії, 12 кубометрів води та 15 кубометрів газу, лише ці три послуги коштуватимуть приблизно 2 тис. грн. До цієї суми додаються вивезення сміття, обслуговування будинку та інші платежі.

В опалювальний сезон рахунок може зрости до 4−6 тис. грн і більше, залежно від тарифу на тепло, енергоефективності будинку та фактичного споживання.

Україна дешевша, але причина — не лише в доходах

Якщо порівнювати з Берліном, де середня комуналка для квартири 85 кв. м становить близько 18,3 тис. грн, українські рахунки навіть в опалювальний сезон можуть бути у кілька разів нижчими.

Одна з головних причин — державне регулювання тарифів для населення. В Україні частина цін на енергоносії та комунальні послуги залишається стриманою, тоді як у Німеччині домогосподарства більше відчувають ринкову вартість енергії, води, обслуговування та праці.

Водночас для українців навіть нижчі тарифи залишаються значним навантаженням через нижчий рівень доходів, війну, втрату житла, релокацію та зростання витрат на базові потреби.

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Чому порівняння має обмеження

Комунальні рахунки в різних країнах формуються по-різному. В одних містах до них можуть входити послуги, які в інших оплачуються окремо. Також на суму впливають клімат, структура житлового фонду, енергоефективність будинків, кількість мешканців і місцеві правила нарахування.

Тому 353 євро в Берліні і кілька тисяч гривень в Україні — це не лише різниця тарифів. Це різниця економічних моделей, рівня доходів, вартості праці та ступеня державного втручання в ціни для населення.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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