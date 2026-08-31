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31 серпня 2026, 12:48

Нелегальні онлайн-казино в Україні блокуватимуть протягом 24 годин

Уряд тепер буде особливо уважно наглядати за діяльністю онлайн-казино. Про це повідомила депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Уряд тепер буде особливо уважно наглядати за діяльністю онлайн-казино.

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Одним із напрямків операційного плану є перелік заходів щодо боротьби з нелегальним гральним ринком в інтернеті.

Державний регулятор грального ринку PlayCity та Національна поліція мають постійно проводити автоматизований моніторинг і блокування незаконної реклами та вебресурсів. Ключова вимога Стратегії: не менше 90% виявлених незаконних доменних імен нелегальних казино мають блокувати протягом 24 годин з моменту виявлення.

Як держава планує знаходити й блокувати нелегальні ресурси

Для реалізації цієї мети у 2027 році планують запровадити автоматичний обмін даними між державними органами та інтернет-провайдерами, щоб виявлені нелегальні ресурси можна було блокувати без зволікань.

Держава також планує виявляти VPN і проксі-сервери, які зловмисники використовують для обходу блокувань. А для пошуку прихованої реклами казино на стримінгових платформах та відеохостингах планують застосовувати технології штучного інтелекту.

Масштаб проблеми, з якою має боротися нова Стратегія, значний: лише за червень-грудень 2025 року PlayCity виявило 2 844 сайти, які надавали доступ до азартних ігор без ліцензії. За оцінками, наведеними у Стратегії, 39−53% грального ринку України досі залишається в тіні, тобто працює нелегально, поза межами державного регулювання й оподаткування.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, 27 серпня уряд ухвалив першу в історії України Стратегію боротьби з ігровою залежністю. Вона вперше об'єднує зусилля різних сфер — від охорони здоров'я та освіти до соціального захисту й правоохоронної системи. Її реалізація до 2029 року передбачає постійну взаємодію десятків державних інституцій.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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