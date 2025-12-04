Multi від Мінфін
2,5 тисячі заблокованих онлайн-казино: Підсумки 6-місячної роботи PlayCity

Державне агентство PlayCity, створене пів року тому для реформування та регуляції грального ринку, демонструє значні результати у боротьбі з нелегальними операторами та виведенні ринку з тіні. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Агентство вже почало боротьбу з незаконною рекламою та системне очищення ринку від нелегальних організаторів азартних ігор», — зазначив Федоров.

Ключові досягнення

Ключові досягнення PlayCity за перші 6 місяців:

  • Надходження до бюджету: Від ліцензій надійшло понад 1,4 млрд грн, що свідчить про успішне виведення частини ринку з тіні завдяки прозорим правилам.
  • Боротьба з нелегалами: Було заблоковано понад 2 500 нелегальних онлайн-казино. Крім того, видалено більше 280 сторінок у соцмережах за незаконну рекламу.
  • Штрафи: Виписано штрафів на понад 52 млн грн блогерам і медіа за просування нелегального контенту.

Перезапуск ринку лотерей

За словами Федорова, одним із найважливіших досягнень стало перезавантаження ринку лотерей, який уперше за 12 років починає працювати в правовому полі.

«Увесь цей час сфера працювала в „сірій“ зоні — бюджет недоотримав мільярди гривень. Тепер цей ринок працюватиме в правовому полі, сплачуватиме ліцензійні платежі та податки в повному обсязі», — заявив він.

Посилення регуляції та безпеки

PlayCity також зосередилося на підвищенні прозорості та відповідальності:

  • Відповідальна гра: Запроваджено оновлені стандарти відповідальної гри та ліцензійні умови, а також ліміти на участь в азартних іграх.
  • Санкції: Компанії позбавляються ліцензій за звʼязки з рф.
  • Контроль: Запущено Систему трекінгу та створюється новий реєстр лудоманів. Організатори, які порушували процес звітності влітку, вже отримали штрафи на 13,6 млн грн.

Федоров підкреслив, що мета реформи — цифровізувати процеси, знищити корупцію та стимулювати надходження до державного бюджету.

Автор:
Роман Мирончук
Джерело: Мінфін
