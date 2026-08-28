Уряд ухвалив першу в історії України Стратегію боротьби з ігровою залежністю

Ігрова залежність давно перестала бути лише особистою проблемою, бо перетворилася на величезну кризу. Щоб системно подолати цей виклик, уряд ухвалив окремим розпорядженням Стратегію боротьби з ігровою залежністю та план її реалізації до 2029 року. Про це повідомляє Мінцифра.

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Реформа сфери азартних ігор уже принесла важливі зміни: в Україні запровадили принципи відповідальної гри, механізми самообмеження, посилили вимоги до легального бізнесу, обмежили рекламу та активізували боротьбу з нелегальним ринком.

Що передбачає нова Стратегія

Нова Стратегія пропонує значно масштабніший підхід: вона вперше об'єднує зусилля різних сфер — від охорони здоров'я та освіти до соціального захисту й правоохоронної системи. Її реалізація передбачає постійну взаємодію десятків державних інституцій.

Серед головних напрямів роботи:

масштабні інформаційні кампанії та уроки в школах про ризики азартних ігор;

скринінги на ризики розвитку залежності та інші інструменти раннього виявлення;

більше можливостей отримати лікування, психологічну допомогу та реабілітацію;

окремі програми для військових і ветеранів;

системне блокування нелегальних сайтів і реклами, а також боротьба зі злочинністю у сфері грального бізнесу.

«Довгий час ігрову залежність сприймали як особисту проблему людини. Але її наслідки значно ширші — зруйновані родини, фінансові труднощі, втрата роботи, проблеми з психічним здоров'ям, а в умовах війни — ще й ризики для національної безпеки», — зазначила заступниця Міністра цифрової трансформації України Наталя Денікеєва.

За реалізацію Стратегії відповідатимуть близько 40 органів, які працюватимуть за єдиним планом — зокрема Мінцифра, МОЗ, МОН, Міноборони, Мінветеранів, Мінсоцполітики, БЕБ, СБУ, Національна поліція, PlayCity та інші.

Таким чином, уперше боротьба з ігровою залежністю стає спільною відповідальністю всієї держави — від профілактики до лікування, соціальної підтримки й протидії нелегальному ринку.

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