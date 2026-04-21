Квартира чи готельний номер за кордоном: що обрати інвестору

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 квітня 2026, 15:08

Квартира чи готельний номер за кордоном: що обрати інвестору

Модель заробітку на нерухомості змінбється. Скільки реально приносить оренда в різних країнах і чому готельний формат поступово витісняє класичні апартаменти, в колонці для «Мінфіну» розповів засновник та CEO агентства закордонної нерухомості Deniz Estate Юрій Грушецький.

У розмовах про інвестиції в закордонну нерухомість часто змішують два різні підходи. З одного боку, це звична для багатьох модель володіння квартирою, яку можна використовувати для себе і паралельно здавати в оренду. З іншого — сприйняття нерухомості як інструменту, що має генерувати дохід і бути частиною інвестиційного портфеля.

Це розмежування виглядає очевидним, але на практиці саме воно визначає вибір об'єкта і очікування від нього. Одні інвестори орієнтуються на можливість приїхати, жити, використовувати об'єкт як запасний варіант для життя. Інші відштовхуються від показників дохідності, ліквідності та стабільності грошового потоку.

Саме з цієї різниці і починається вибір між апартаментами і готельним форматом. Це не питання формату нерухомості як такого. Це питання інвестиційної логіки, з якою інвестор заходить у ринок.

Апартаменти та готельний номер як різні інвестиційні інструменти

Квартира залишається універсальним активом. Це окремий об'єкт нерухомості з повною автономією, який інвестор контролює і використовує на власний розсуд. Саме тому до нього застосовується звична логіка: поєднання особистого користування з орендою. Такий формат дає можливість приїжджати у будь-який час, використовувати об'єкт як місце для відпочинку або як резервний варіант для проживання, паралельно отримуючи дохід від здачі.

Ця універсальність має свою ціну. Доходність у такій моделі не є єдиним критерієм, оскільки частина цінності об'єкта лежить поза фінансовими показниками. Власник фактично отримує ширший набір сценаріїв використання, але бере на себе і більшу варіативність результату.

Готельний номер, навпаки, позбавлений цієї гнучкості, але саме за рахунок цього працює як більш чистий інвестиційний продукт. У цьому випадку ключовими стають не характеристики простору, а здатність об'єкта генерувати дохід і зберігати ліквідність. Інвестор оцінює такий актив через призму грошового потоку, заповнюваності, ефективності управління і потенціалу перепродажу.

Це і визначає різницю у поведінці інвесторів. Ті, хто розглядає нерухомість як частину портфеля і фокусуються на доході, частіше обирають готельний формат. Ті, для кого важлива можливість особистого використання і контроль над активом, залишаються в сегменті апартаментів.

Чому дохідна модель зміщується в бік готельного формату

Одна з ключових змін, яка впливає на вибір інвестора, пов’язана не з самим об'єктом, а з правилами ринку. У багатьох країнах, зокрема в Європі, за останні роки суттєво ускладнилася здача квартир у короткострокову оренду.

Якщо раніше цей формат давав найвищу дохідність і дозволяв поєднувати оренду з особистим використанням, то зараз він усе частіше обмежується. У різних локаціях це виглядає по-різному: необхідність отримання туристичних ліцензій, погодження з мешканцями житлового комплексу або обов’язкова робота через керуючу компанію. У підсумку власник або стикається з додатковими витратами і складністю, або переходить у довгострокову оренду.

Це безпосередньо впливає на економіку інвестиції. Довгострокова оренда, як правило, дає помітно нижчу дохідність і не дозволяє гнучко використовувати об'єкт для себе. Власник втрачає можливість вільно приїжджати у зручний період, а сам актив починає працювати в більш обмеженому режимі.

На цьому фоні готельний формат виглядає більш адаптованим до нових умов. Він із самого початку побудований під короткострокову оренду і не стикається з тими самими обмеженнями. Управління, операційна діяльність і робота з гостями вже закладені в модель, що дозволяє стабільно працювати з туристичним потоком.
Цей зсув видно і на рівні ринку. Розвиток готелів і апарт-готелів посилюється, тоді як класична модель короткострокової оренди квартир поступово втрачає позиції. Додатковий фактор — конкуренція з боку готельного бізнесу і регуляторний тиск на сервіси на кшталт Airbnb, які створили альтернативу традиційним готелям.

Як формується дохід і де інвестор втрачає гроші на етапі вибору

Незалежно від формату, інвестор фактично працює з однаковою логікою: дохід формується або через самостійне управління, або через керуючу компанію, яка бере на себе операційну діяльність.

У випадку з апартаментами це дає зрозумілу економіку. При здачі в оренду в Іспанії можна орієнтуватися приблизно на 7% валового доходу до оподаткування. Після податків цей показник знижується: для нерезидентів ставка становить 24%, для резидентів ЄС — 19%. У підсумку реальна дохідність складає близько 5% чистими.
В інших країнах цифри відрізняються, але логіка зберігається. На Балі, за практикою роботи з об'єктами, дохідність може досягати 9−12%. У Туреччині вона знаходиться в діапазоні 5−7%, але з меншим податковим навантаженням. На Занзібарі — близько 7−8% із потенціалом зростання за рахунок збільшення туристичного потоку та розвитку ринку.

При цьому ключовим фактором залишається не лише локація, а й модель управління. Якщо власник займається об'єктом самостійно, він повністю включений у процес. Якщо ж підключається керуюча компанія, вона бере на себе операційну частину і працює за відсоток від доходу. На практиці це близько 20% від прибутку або валового доходу залежно від структури договору.

У готельному форматі ця модель є базовою. Весь дохід формується через оператора, який відповідає за заповнюваність і ціноутворення. Саме тому потенційна дохідність виглядає вищою. Орієнтир для ринку — 7−8−10% річних на вкладений капітал, якщо об'єкт знаходиться в правильній локації і працює з ефективною керуючою компанією.
Окремо варто враховувати сезонність. У туристичних містах, таких як Барселона, Валенсія чи Аліканте, короткострокова оренда в сезон може приносити у 2−3 рази більше за тиждень, ніж у низький сезон. У річному вимірі це вирівнюється, але без якісного управління ці коливання безпосередньо впливають на результат.

Найбільші втрати інвестора виникають не на етапі експлуатації, а на етапі входу. Основна проблема — завищені очікування дохідності. Якщо девелопер або оператор декларує 8−10% як гарантований показник, це вже потребує детального аналізу. Якщо мова йде про дохідність понад 10%, такий офер необхідно перевіряти особливо уважно, оскільки в більшості випадків ці цифри не підтверджуються після введення об'єкта в експлуатацію.

Ще один ризик пов’язаний із так званою гарантованою дохідністю. Така модель зустрічається, але зазвичай передбачає невеликий фіксований відсоток, тоді як основний прибуток оператор намагається сформувати за рахунок ефективнішої здачі. У ряді випадків це використовується як інструмент продажу, коли девелопер зацікавлений насамперед у реалізації об'єкта, а не в довгостроковій ефективності управління.

Альтернативна модель — робота від фактичного грошового потоку, коли керуюча компанія отримує свою частку від прибутку. У цьому випадку її інтереси безпосередньо пов’язані з результатом об'єкта. Для інвестора це означає необхідність контролювати витрати, передбачати можливість незалежного аудиту і закладати в договір умови, за яких керуючу компанію можна замінити, якщо дохідність падає нижче очікуваного рівня.

Поріг входу, ліквідність і горизонт інвестиції

Фінальна різниця між форматами проявляється в тому, як інвестор заходить у цей актив і як з нього виходить.

Апартаменти вимагають значно більшого бюджету на вході. За новобудовами різниця може сягати двох-трьох разів порівняно з готельним номером. Це автоматично звужує можливості для диверсифікації: один об'єкт замість кількох, одна локація замість портфеля.

При цьому апартаменти мають ширшу аудиторію на виході. Це зрозумілий продукт для кінцевого покупця, тому ліквідність у класичному сенсі вища. Такий об'єкт можна продати як інвестицію, як житло для власного використання або як поєднання обох сценаріїв.

Готельний формат працює інакше. Нижчий поріг входу дозволяє заходити в ринок із меншим капіталом або розподіляти кошти між кількома об'єктами. Ліквідність у цьому випадку напряму прив’язана до доходу. Якщо номер стабільно генерує 7−8−10% річних, він залишається привабливим для наступного інвестора, оскільки продається як дохідний інструмент, а не як житлова нерухомість.

Окремо варто враховувати горизонт інвестиції. Готельний об'єкт при правильній локації і управлінні розрахований на довгу роботу. Він може генерувати дохід десятиліттями, а з часом навіть незначна реновація підтримує його конкурентність і капіталізацію. У цьому сенсі це не житлова нерухомість у класичному розумінні, а повноцінний дохідний актив.

Апартаменти в цій частині дають більше варіантів дій, але менш стабільну фінансову модель. Власник може змінювати сценарій використання, але разом із цим бере на себе ризик коливань доходу і залежність від формату оренди.

У результаті вибір між цими форматами знову впирається не в характеристики об'єкта, а в структуру капіталу інвестора і його готовність працювати з різними типами доходу і ліквідності.

Автор:
Грушецький Юрій
Засновник та CEO агентства закордонної нерухомості Deniz Estate Грушецький Юрій
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Skeptik777
21 квітня 2026, 15:44
#
За 5% так уродуватися? Купити американські трежаки під 4−5% і не паришся. Продав за 7 секунд за потреби. А той апартамент виставиш на продаж і старієш, поки знайдеться бажаючий. Або дисконт…
+
0
Oleksii Ch
21 квітня 2026, 15:57
#
Я два роки в такому апарті жив — типу ЖК, але в форматі готельних номерів з кухнями. В апартах стандартний фарш по меблях, кухні та сантехніці.

Це повна маячня.
І не готель — сервісу немає. І щомісячні витрати досить високі.
Як тільки керівники комплексу забивають болт займатися питанням завантаження номерного фонду гостями, це перетворюється на дуже хрінові квартири-студії.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами