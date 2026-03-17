«Освіта для машин»: Китай створює школи для гуманоїдних роботів

У Китаї з’являються спеціальні школи й бази даних, де гуманоїдні роботи відпрацьовують практичні навички для виходу на промислові майданчики. Про це повідомляє interestingengineering.com .

Роботи наступають

Китай прискорює перехід гуманоподібних роботів від демонстраційних показів до реального використання в виробництві та логістиці.

У країні з’являються школи роботів, де навчають людиноподібних машин виконувати різноманітні практичні завдання з метою комерційної реалізації новітніх розробок у сфері робототехніки.

Після того, як у лютому під час весняного свята були продемонстровані технічні досягнення, провінції Аньхой, Чжецзян та Шаньдун активно створюють навчальні центри для пришвидшення виходу робототехніки на ринок. У Шаньдуні вже зараз десятки гуманоїдів опановують базові навички: перенесення підносів, згинання одягу та витяг води з полиць.

Будівництво бази даних для навчання роботів

Навчання роботів потребує значно складнішого обсягу даних, ніж більшість інших галузей штучного інтелекту. На відміну від текстів або зображень, які можна знайти онлайн, дані для гуманоподібних машин потрібно створювати через безпосередню взаємодію з самими роботами.

Мова йде про інформацію про рух суглобів, швидкість, обертання, візуальні сигнали, дотик, тиск та силу. На підтримку цього процесу вже створено понад 40 державних центрів збору даних для робототехніки, з яких 24 діють на сьогодні.

Такі майданчики зазвичай розташовуються у великих приміщеннях, схожих на офіси, де десятки роботів працюють поруч із людьми, повторюючи прості операції для створення та фіксації докладних даних про ключові рухи.

Практичні результати

Leju, компанія, що розробляє людиноподібних роботів та запустила навчальний центр у Шицзячжуані, Хебей за державною підтримкою, створила середовище з різноманітними зонами: лінією розробки автозасобів, розумним домом та закладом догляду за літніми людьми, загальною площею близько 930 м². Тут діють 16 навчальних програм для роботів.

У ряді випадків роботів оснащують системами віртуальної реальності та захоплення руху, що дозволяє виконувати завдання з повернення порожніх коробок, сортування матеріалів та пакування продукції. В одному з центрів щорічно формується близько 6 мільйонів записів даних, що є одним із найвищих показників у країні. За даними центру, гуманоїдні системи набули понад 20 функцій, а рівень успішності завдань становить близько 95%.

Ще один навчальний майданчик у провінції Хубей працює із близько 100 гуманоїдами, які повторюють дії, такі як складання й прасування одягу та протирання столів, сотні разів створюючи різні сценарії для вдосконалення моделей.

«Якщо не навчати роботів у реальних умовах, ви не зможете справді просунути технологію. Зі змінами у державній політиці, що підтримує впровадження роботів, ми можемо випробовувати реальні розгортання та відкривати нові варіанти використання. Саме це той аспект, якого часто заздрять за кордоном», — зазначив Лі Чао.

Від навчання до промислових рішень

Такі центри навчання вже принослять реальний дохід робототехнічним компаніям: три станцій збору даних у Цзянсі, Гуансі та Сичуані забезпечили продажі людиноподібних роботів UBTECH Robotics на суму приблизно 566 мільйонів юанів (約 121,9 мільярда вон).

Очікується, що перші гуманоїди з’являться у виробництві — на автозаводах та в логістиці, де багато завдань є простими та повторюваними, і саме ці сфери стануть першими тестовими майданчиками для подальшого розширення можливостей робототехніки в промисловому секторі.