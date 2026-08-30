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30 серпня 2026, 15:13

Ціни в супермаркетах можуть зрости через нові умови для постачальників

Найбільші українські мережі супермаркетів запропонували постачальникам розділити збитки від знищення товарів унаслідок російських атак на склади та розподільчі центри. У разі погодження таких умов частину втрат виробники можуть закласти у відпускні ціни. У підсумку це може призвести до подорожчання продуктів для покупців. Про це пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк з посиланням на «Економічна правду».

Найбільші українські мережі супермаркетів запропонували постачальникам розділити збитки від знищення товарів унаслідок російських атак на склади та розподільчі центри.

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Що пропонують мережі

За даними видання, після серпневих ударів по логістичній інфраструктурі АТБ, Novus, «Сільпо» та «Фора» надіслали постачальникам додаткові угоди до чинних договорів.

Novus, «Сільпо» та «Фора» пропонують ділити втрати від знищення продукції у пропорції 50 на 50.

АТБ, за інформацією ЕП, хоче покласти на постачальників усі ризики. Мережа пропонує вважати, що у разі знищення товару право власності на нього не переходило до торговельної мережі.

Чому це важливо для виробників

Зараз товар стає власністю ретейлера після його приймання на складі або в розподільчому центрі.

Водночас виробник зазвичай отримує оплату лише через 30−50 днів. Достроковий розрахунок можливий із дисконтом у 3−5%.

Тобто на момент ракетного удару постачальник уже витратив кошти на сировину, виробництво та доставку продукції, але ще не отримав за неї оплату.

Після підписання нових угод мережа зможе не сплатити від 50% до 100% вартості вже прийнятого товару.

Що стало причиною конфлікту

Питання загострилося після серії російських атак на логістичну інфраструктуру.

Від початку 2026 року були знищені три великі складські комплекси АТБ у Дніпропетровській та Харківській областях.

На початку серпня рф протягом однієї ночі атакувала п’ять розподільчих центрів продуктового ретейлу в Київській області. Серед них — логістичний хаб Novus і чотири центри Fozzy Group, які забезпечували товарами «Сільпо» та «Фору».

Виробникам радять не підписувати угоди

Галузеві об'єднання рекомендують виробникам не погоджуватися на запропоновані умови.

Вони наголошують, що постачальник не може відповідати за збереження товару, який уже переданий ретейлеру та перебуває на території його майнового комплексу.

Окреме невдоволення викликає те, що мережі одночасно вимагають організувати прямі поставки до магазинів в обхід пошкоджених складів, але зберігають штрафи за недопоставки, ретробонуси, інші платежі та тривалі строки розрахунків.

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Виробники звернулися до влади

Представники виробників уже звернулися до уряду та Офісу президента.

Вони пропонують законодавчо врегулювати відносини з торговельними мережами та запровадити компенсацію за продукцію, знищену на розподільчих центрах.

За даними видання, сторони наразі не досягли домовленості.

Що кажуть в АТБ

В АТБ назвали ситуацію в галузі критичною, а додаткову угоду — предметом переговорів, а не ультиматумом.

У компанії заявили, що намагаються знайти збалансовану модель розподілу воєнних ризиків.

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Також в АТБ повідомили про готовність обговорювати скорочення строків розрахунків, перегляд закупівельних цін і маркетингових угод.

Водночас, як зазначає видання, мережа не пояснила, як покладення всіх збитків на постачальника забезпечує розподіл ризиків. Також компанія не повідомила, скільки виробників уже погодилися на нові умови.

Чим це загрожує покупцям

Якщо нові правила запрацюють, виробникам доведеться повторно фінансувати виробництво продукції, яка була знищена вже після передачі мережі. Компенсувати втрати вони зможуть через підвищення відпускних цін.

Якщо ретейлери не погодяться на перегляд цін, окремі підприємства можуть скоротити виробництво або припинити роботу.

У результаті споживачі можуть зіткнутися або зі зростанням цін у супермаркетах, або зі скороченням асортименту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Aleksandr09
Aleksandr09
30 серпня 2026, 15:19
#
За войну, которую начали политики, платят обычные люди
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