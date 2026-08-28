В «АТБ» вводять обмеження на покупку продуктів в одні руки

З 28 серпня мережа АТБ обмежує продаж деяких товарів в одні руки. Як пояснив «Мінфіну» керівник управління з корпоративних комунікацій «АТБ» Сергій Демченко, обмеження стосуються соціальної групи товарів (яйця, крупи, олія та ін.) — не більше 6 штук/упаковок.

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Він пояснив, що це пов'язано зі спробами деяких покупців придбати товар оптом із метою подальшого перепродажу. Дефіциту товару у мережі, за словами Демченка, немає.

Зазначимо, що нестача багатьох продуктів відчувається в інших торгових мережах, що стало наслідком ударів ворога по складах рітейлерів у Києві та області.



Обмеження діятимуть у магазинах АТБ по всій країні.