З 28 серпня мережа АТБ обмежує продаж деяких товарів в одні руки. Як пояснив «Мінфіну» керівник управління з корпоративних комунікацій «АТБ» Сергій Демченко, обмеження стосуються соціальної групи товарів (яйця, крупи, олія та ін.) — не більше 6 штук/упаковок.
28 серпня 2026, 18:50
В «АТБ» вводять обмеження на покупку продуктів в одні руки
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Він пояснив, що це пов'язано зі спробами деяких покупців придбати товар оптом із метою подальшого перепродажу. Дефіциту товару у мережі, за словами Демченка, немає.
Зазначимо, що нестача багатьох продуктів відчувається в інших торгових мережах, що стало наслідком ударів ворога по складах рітейлерів у Києві та області.
Обмеження діятимуть у магазинах АТБ по всій країні.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7
Он гораздо больше, чем указано в статье здесь.
Правда є ньюанс… так було з моменту існування АТБ.