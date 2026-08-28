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28 серпня 2026, 19:21

Уряд схвалив законопроєкт, який посилює правовий захист іноземців-захисників України

Уряд схвалив законопроєкт, який посилює правовий захист іноземців та осіб без громадянства, що стали на захист України. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Уряд схвалив законопроєкт, який посилює правовий захист іноземців та осіб без громадянства, що стали на захист України.

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За словами очільника уряду, після завершення військового контракту такі захисники матимуть більше часу, щоб врегулювати свій правовий статус: законопроєкт передбачає збільшення строку законного тимчасового проживання в Україні з трьох до шести місяців.

Що зміниться для іноземних захисників

Період військової служби зараховуватиметься до п'ятирічного строку проживання, необхідного для отримання дозволу на імміграцію. Це означає, що час, проведений на службі в Силах оборони, наближатиме іноземців до можливості отримати постійний правовий статус в Україні.

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Крім того, законопроєкт передбачає запровадження окремого посвідчення іноземця для виїзду за кордон. Такий документ призначений для людей, які через загрозу для життя чи політичні обставини на батьківщині не можуть отримати або обміняти паспорт у країні свого походження — зокрема це стосується вихідців із країн, де їм може загрожувати переслідування через участь у захисті України.

За словами Корецького, наразі законопроєкт очікує на розгляд і схвалення Верховною Радою.

Іноземці та особи без громадянства, які воюють у складі Сил оборони України, стикаються з низкою правових труднощів через відсутність чіткого механізму легалізації їхнього перебування в країні після завершення контракту.

Ухвалення законопроєкту має усунути частину цих прогалин і дати таким людям реальну перспективу залишитися в Україні на законних підставах, зокрема з можливістю подальшого отримання дозволу на імміграцію.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, в липні уряд ухвалив єдину процедуру залучення іноземців та осіб без громадянства до Сил оборони України. Документ визначає логістику від прибуття добровольця в Україну до підписання контракту на військову службу.

Супроводом займатимуться приватні компанії, акредитовані спеціальним Центром рекрутингу.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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