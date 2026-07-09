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9 липня 2026, 11:01

Кабмін затвердив правила залучення іноземних добровольців до ЗСУ: 300 000 за кожного рекрута

Уряд ухвалив єдину процедуру залучення іноземців та осіб без громадянства до Сил оборони України. Документ визначає логістику від прибуття добровольця в Україну до підписання контракту на військову службу. Супроводом займатимуться приватні компанії, акредитовані спеціальним Центром рекрутингу. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Уряд ухвалив єдину процедуру залучення іноземців та осіб без громадянства до Сил оборони України.

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Як буде працювати нова система

Приватні компанії беруть на себе організаційний, документальний і логістичний супровід кандидатів, але виключно на солдатські та сержантські посади. Щоб отримати право працювати в програмі, компанія повинна:

  • бути зареєстрована в Україні і не мати заборгованостей по податкам;
  • не перебувати під санкціями;
  • не мати ніяких зв'язків із державою-агресором;
  • внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 млн грн на випадок невиконання умов договору.

Рішення про включення до переліку ухвалюється протягом 10 робочих днів після перевірки.

Компанія супроводжує добровольця на всіх етапах: логістика, оформлення документів, страхування, проживання і харчування — аж до підписання контракту. Оплата складає 300 000 грн за кожного кандидата, але в кілька етапів, щоб уникнути зловживань.

Якщо доброволець не пройде військово-лікарську комісію або відмовиться від контракту, то компанія власним коштом повинна забезпечити його повернення до країни вибуття.

Що буде після підписання контракту

Усіх іноземних добровольців перевіряють українські спецслужби. Після підписання контракту вони проходять базову загальновійськову підготовку та долучаються до Сил оборони на тих самих умовах, що й українські військовослужбовці. Іноземці також матимуть право обирати бойову бригаду, напрямок і специфіку застосування відповідно до своєї підготовки і побажань.

«Наша мета — масштабувати залучення іноземних добровольців та створити прозорий і зрозумілий механізм супроводу. Так ми зможемо системно посилювати бойові підрозділи та зберігати життя українських військових», — зазначив міністр оборони Михайло Федоров.

Нова система є частиною першого етапу трансформації Сил оборони, разом із мотиваційними контрактами, спрощеним поверненням із СЗЧ і пілотним проєктом переведення між підрозділами.

Читайте також: В Україні запроваджують реформу грошового забезпечення військових: як зміняться тилові та бойові виплати

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+21
youknow
youknow
9 липня 2026, 11:35
#
В принципі можна і навіть потрібно було це зробити ще три роки тому назад.
+
0
TattiReuven
TattiReuven
9 липня 2026, 12:27
#
То есть тцк теперь и иностранцев может ловить или как?
Кто потом докажет что он не сказал да или вообще не понял что от него хотели и подпишет
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