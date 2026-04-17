Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
17 квітня 2026, 14:46

Україна планує послабити міграційні правила для іноземців через дефіцит кадрів

В Україні готуються до перегляду та часткового пом'якшення переліку країн «міграційного ризику», щоб спростити працевлаштування іноземних громадян на внутрішньому ринку. Відповідне протокольне доручення вже отримали Міністерство закордонних справ та Служба безпеки України. Про це повідомив Керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час зустрічі CEO Club.

Вартість іноземної робочої сили

Дефіцит персоналу став одним із найгостріших викликів для підприємців. За статистикою Європейської Бізнес Асоціації, у 2025 році нестачу працівників відчули 74% українських компаній. Найбільше страждає будівельна галузь, де брак робітників становить 30−50%, що безпосередньо зриває терміни виконання проєктів. Загалом вітчизняний ринок праці недораховується близько 1,3 мільйона платників податків порівняно з довоєнними показниками.

Попри такий дефіцит, залученню іноземців заважає складна бюрократія. Як пояснив під час зустрічі в CEO Club підприємець у сфері рекрутингу Артем Нікішов, фінансова вартість легалізації одного мігранта в Україні у чотири рази вища, ніж у сусідній Польщі (сумарно сягає близько 40 тисяч гривень офіційних та супутніх платежів), а сама процедура триває втричі довше. Головними бар'єрами для бізнесу є тривалі перевірки правоохоронних органів та робота консульських служб.

Перегляд списків та загроза нелегального транзиту

Держава визнає проблему та шукає шляхи оптимізації міграційної політики. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що два-три тижні тому відбулася спеціальна нарада щодо взаємовідносин з країнами Африки. За її підсумками МЗС та СБУ доручено терміново опрацювати зміни до списку держав міграційного ризику, що в найближчому майбутньому може призвести до спрощення процедур.

Наразі цей перелік, затверджений спільним наказом МЗС, МВС та СБУ як інструмент оцінки загроз, налічує 70 країн Азії та Африки (зокрема Афганістан, Бангладеш, Нігерію, Ефіопію та Пакистан). Громадяни цих держав змушені проходити додаткові погодження для отримання віз і дозволів на перебування. За словами Буданова, такий жорсткий підхід зумовлений реальною проблемою нелегальної міграції: часто іноземці кидають роботодавця одразу після отримання місцевих документів або використовують Україну виключно як транзитну зону для подальшого переїзду.

Демографічний прогноз та реальні витрати на релокацію

Згідно з оцінками вітчизняних демографів, щоб утримати загальну чисельність населення України на рівні 30 мільйонів осіб, державі доведеться щорічно інтегрувати близько 300 тисяч мігрантів із третіх країн. Попри адміністративні складнощі, процес поступово набирає обертів: левову частку трудових іммігрантів (понад 90%) сьогодні складають чоловіки, які обіймають робітничі посади. Найактивніше на український ринок прибувають громадяни Туреччини, Узбекистану, Азербайджану, а також Непалу.

Однак масовий імпорт робочої сили залишається дорогим інвестиційним рішенням для компаній. Крім локальних зборів на оформлення документів всередині країни, загальна вартість релокації одного іноземця (включно з перельотом, візовим супроводом та первинним забезпеченням житла) може сягати 3 тисяч доларів. Через це іноземний робітник обходиться українському роботодавцю в середньому на 25% дорожче, ніж місцевий. Тим не менш, для багатьох підприємств це безальтернативний крок — наприклад, в аграрному секторі про критичну нестачу сезонних працівників стабільно звітують майже 40% агрохолдингів та фермерських господарств.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
+15
Strain
Strain
17 квітня 2026, 14:56
#
Ну, а что логично. Кого-то убили кого-то безвозвратно и безвозмездно подарили европе.
А теперь будем на работу брать всякую нечесть.
Мне хватило в универе сирийцев и т. д. Может 1 из 10 хоть сколько то адекватный был. В отличии от тех кто родился в нашей стране им на неё вообще пофиг. И превратимся в Британию/Гераманию где садишся в метро и не поймешь ты точно в этой стране или уже в какой нибудь палестине.
+
+34
Перший Потужний
Перший Потужний
17 квітня 2026, 15:33
#
@Кого-то убили

Так, тцкуни старались як могли!
+
0
lider2000
lider2000
17 квітня 2026, 16:24
#
И не только, еще 2 Володи
+
+56
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
17 квітня 2026, 14:56
#
GO BACK TO WHERE YOU CAME FROM ABDUL.
+
0
Mr YouSt
Mr YouSt
17 квітня 2026, 14:58
#
Так вот в чем скрытая выгода гражданства Турции, Узбекистана, Азербайджана, а также Непала — ты свободно приезжаешь в Украину и обратно и тебе обеспечивают рабочее место!
+
0
RobinG
RobinG
17 квітня 2026, 15:11
#
Якщо в Україні протягом 10−15 років повністю змінити етнічний склад населення внаслідок природних демографічних процесів, міграції, загибелі під час захисту батьківщини чи інших факторів, так що жодна людина з первісної етнічної більшості не залишиться в живих або на території країни, чи залишиться Україна тією самою країною в сенсі своєї національної, культурної та державної ідентичності, чи вона перетвориться на іншу сутність?
+
+59
Перший Потужний
Перший Потужний
17 квітня 2026, 15:32
#
Міг би коротше написати:-Якщо тут не будуть жити українці по суті, то для чого було класти стільки людей?
+
+41
BigBend
BigBend
17 квітня 2026, 15:12
#
Кожен, хто пропонує завозити мігрантів — ворог України і шкідник.
+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
17 квітня 2026, 15:31
#
@Україна планує послабити міграційні правила для іноземців через дефіцит кадрів

Питання, так як будь-яка особа, яка знаходиться на законних підставах на території України, користується правами і обов`язками громадян України, то таких мігрантів будуть бусифікувати?
+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
17 квітня 2026, 15:34
#
Була Україна, а стане Сирійляндія чи Україно-Бангладешська «Демократична» Республіка
+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
17 квітня 2026, 15:36
#
Питання, а що ці кретини, ой, депутати і міністри, будуть робити коли ці мігранти понаїдуть і зросте криміналітет через них?) Ну, бо це аксіома пов`язана з мігрантами, інакше не буває) Бо до нас не приїдуть мігранти з Європи, Австралії, штатів, Японії, Китаю чи Канади, до нас буде їхати **** з середньої Азії та Африки, при чому буде їхати саме шобло ****, а не хтось в адекваті)
+
+14
JWT
JWT
17 квітня 2026, 16:13
#
Будуть героїчно боротись з проблемою, повір, ця проблема їх не буде чіпати. Вони будуть їздити і надалі в броньованих 300-х, з охороною, а на вихідні літати в Монако, щоб поїсти в достойній компанії депутатів.
+
0
JWT
JWT
17 квітня 2026, 16:14
#
> Україна планує

Дайте телефончик, хочу з нею поговорити
+
0
roman731
roman731
17 квітня 2026, 16:21
#
Незатейливо одни и те же люди организовывают полк «Скала» для своих и готовятся завозить чужих на замену
сторінку переглядають sirl 88, RobinG и 6 незареєстрованих відвідувачів.
