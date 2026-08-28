Українці задекларували майже 22 млрд грн іноземних доходів за 2025 рік

Під час цьогорічної кампанії декларування доходів за 2025 рік громадяни подали 13,5 тис. декларацій, у яких зазначили майже 22 млрд грн доходів, отриманих з іноземних джерел. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

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Наразі значна кількість українців перебуває за межами країни, тому питання оподаткування іноземних доходів та запобігання подвійному оподаткуванню залишаються актуальними.

Відповідно до українського законодавства, фізична особа-резидент, яка отримує доходи з іноземних джерел, повинна включити їх до загального річного оподатковуваного доходу та подати декларацію про майновий стан і доходи.

До таких доходів можуть належати:

заробітна плата;

винагороди за виконані роботи або надані послуги;

дивіденди та проценти;

роялті та спадщина;

подарунки і виграші;

кошти від продажу майна чи інвестиційних активів за кордоном.

Іноземні доходи оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%, а також військовим збором за ставкою 5%, за винятком окремих випадків, передбачених Податковим кодексом.

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Як уникнути подвійного оподаткування

Українські громадяни можуть уникнути подвійного оподаткування одного й того самого доходу. Україна має міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування з понад 70 країнами та здійснює обмін інформацією з 84 іноземними компетентними органами.

Якщо міжнародна угода передбачає можливість зарахування податків, сплачених за кордоном, платник може зменшити річне податкове зобов'язання з ПДФО на суму податку, сплаченого в іншій країні. Для цього потрібно отримати від компетентного органу відповідної держави довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, коли мова йде про іноземний дохід, фізична особа повинна зробити певні кроки самостійно. Тобто розрахувати свій іноземний дохід та подати Декларацію про доходи та майновий стан до Податкової служби України.

Декларація за звітний період має бути подана до 30 квітня кожного року, наступного за звітним. Наприклад, якщо ви отримували дохід у 2023 році, то декларацію потрібно подати до 30 квітня 2024 року. Декларація може бути подана особисто в податковій службі у паперовій формі або онлайн через електронний кабінет платника податку.