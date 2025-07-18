Іноземні доходи українців за рік зросли вдвічі — задекларовано понад 35 мільярдів гривень

За 2024 рік українські громадяни задекларували 35,1 млрд грн іноземних доходів, це на 17,8 млрд більше, ніж за попередній рік. Сума нарахованого ПДФО — 3,8 млрд грн, військового збору — 535,8 млн грн. Про це в. о. голови ДПС Леся Карнаух повідомила під час міжнародної зустрічі «Світове українство: виклики і можливості».

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Вона додала, що кількість довідок про підтвердження статусу податкового резидента України щорічно зростає. Торік підрозділи ДПС видали понад 21 тисячу довідок. Цьогоріч за 6 місяців — вже 12,5 тисячі.

Україна працює за угодами про уникнення подвійного оподаткування. Якщо податки з доходу вже сплачені за кордоном, їх можна зарахувати в Україні.

«На часі також удосконалення механізмів уникнення подвійного оподаткування у зв’язку із новими нормами про множинне громадянство», — заявила Карнаух.

Вона також наголосила на тому, що допомога, отримана громадянами України та членами їхніх родин у зв’язку з війною від іноземних держав, державних фондів, компаній і організацій, які здійснюють благодійну діяльність, не підлягає оподаткуванню до завершення воєнного стану.