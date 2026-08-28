Венесуела може вийти з ОПЕК на тлі зближення зі США

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Ідея виходу вже обговорювалася з американськими посадовцями, і остаточного рішення поки не ухвалено. Речник Білого дому не надав оперативного коментаря, а Міністерство інформації Венесуели не відповіло на запит Bloomberg.

Потенційний вихід із ОПЕК дозволив би Каракасу нарощувати видобуток без прив'язки до майбутніх квот організації, а американській стороні — реалізовувати плани щодо венесуельської нафтової галузі без зобов'язань перед картелем.

Як повідомляють інсайдери, наразі на розгляді у переговорах з Вашингтоном перебуває список із 17 родовищ. Міністерка з питань вуглеводнів Венесуели Паула Енао, яку призначили в березні 2026 року, 20 серпня публічно запросила американські компанії інвестувати у венесуельські нафтові ділянки.

Можливе рішення вийти з ОПЕК підкреслило б масштабне політичне переформатування в Каракасі, яке триває відтоді, як президент США Дональд Трамп усунув багаторічного лідера Венесуели Ніколаса Мадуро і взяв під контроль продаж нафти країни.

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У липні Венесуела видобувала приблизно 1,16 млн барелів нафти на добу: менш ніж половину обсягу видобутку десятирічної давнини, хоча цього року показники видобутку зросли.

Через відносно скромні обсяги видобутку вихід країни навряд чи спричинить негайні потрясіння на світових нафтових ринках. Але символічне значення такого кроку значно більше: Венесуела була однією з п'яти країн-засновниць ОПЕК у 1960 році в Багдаді і відігравала ключову роль у формуванні організації.

Її можливий вихід посилив би сумніви щодо здатності ОПЕК зберігати єдність, особливо після того, як раніше цього року групу залишили ОАЕ. Якщо Венесуела все ж вийде, вона стане сьомою країною, що покинула ОПЕК, після ОАЕ, Анголи, Еквадору, Катару, Індонезії та Габону.

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