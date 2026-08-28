Авто та банківські послуги: які обмеження для ухилянтів обговорюють у Раді

В Україні обговорюють нові обмеження для чоловіків, які тривалий час ухиляються від військового обліку та призову. Про це повідомив народний депутат і член оборонного комітету Верховної Ради Олександр Федієнко в ефірі «Еспресо», пише ТСН .

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За його словами, йдеться, зокрема, про людей, які від початку повномасштабної війни не з'являються до територіальних центрів комплектування та не стають на військовий облік. Окремо в уряді розглядають питання військовослужбовців, які самовільно залишають частину та можливі обмеження для них.

Які обмеження обговорюють

Федієнко зазначив, що для цих категорій громадян можуть зробити менш доступними деякі послуги, що надає держава.

Серед можливих варіантів він назвав:

обмеження купівлі та продажу майна;

обмеження користування транспортними засобами;

обмеження банківських послуг.

Водночас депутат не говорив про вже ухвалені правила. Конкретного переліку послуг, строків дії таких обмежень або механізму їх застосування він не назвав. За словами Федієнка, йдеться про адміністративні заходи, а не про силове затримання людей.

Депутат пояснив можливі зміни необхідністю скоротити розрив між громадянами, які виконують військовий обов'язок, і тими, хто тривалий час його ігнорує.

Що діє зараз

Питання обмежень для порушників військового обліку вже неодноразово ставало предметом дискусій. Як раніше писав «Мінфін», чинний механізм обмеження права керування автомобілем для таких порушників на практиці застосовується рідко: за даними Opendatabot, за весь час дії відповідних норм було зафіксовано 135 судових справ, причому 92% із них зупинялися ще на процесуальному етапі.

Тому нинішні заяви депутата варто розглядати саме як обговорення можливих нових заходів. Поки що немає підстав говорити про автоматичну заборону ухилянтам користуватися авто або блокування їхніх банківських рахунків.