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28 серпня 2026, 14:13

Авто та банківські послуги: які обмеження для ухилянтів обговорюють у Раді

В Україні обговорюють нові обмеження для чоловіків, які тривалий час ухиляються від військового обліку та призову. Про це повідомив народний депутат і член оборонного комітету Верховної Ради Олександр Федієнко в ефірі «Еспресо», пише ТСН.

В Україні обговорюють нові обмеження для чоловіків, які тривалий час ухиляються від військового обліку та призову.

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За його словами, йдеться, зокрема, про людей, які від початку повномасштабної війни не з'являються до територіальних центрів комплектування та не стають на військовий облік. Окремо в уряді розглядають питання військовослужбовців, які самовільно залишають частину та можливі обмеження для них.

Які обмеження обговорюють

Федієнко зазначив, що для цих категорій громадян можуть зробити менш доступними деякі послуги, що надає держава.

Серед можливих варіантів він назвав:

  • обмеження купівлі та продажу майна;
  • обмеження користування транспортними засобами;
  • обмеження банківських послуг.

Водночас депутат не говорив про вже ухвалені правила. Конкретного переліку послуг, строків дії таких обмежень або механізму їх застосування він не назвав. За словами Федієнка, йдеться про адміністративні заходи, а не про силове затримання людей.

Депутат пояснив можливі зміни необхідністю скоротити розрив між громадянами, які виконують військовий обов'язок, і тими, хто тривалий час його ігнорує.

Що діє зараз

Питання обмежень для порушників військового обліку вже неодноразово ставало предметом дискусій. Як раніше писав «Мінфін», чинний механізм обмеження права керування автомобілем для таких порушників на практиці застосовується рідко: за даними Opendatabot, за весь час дії відповідних норм було зафіксовано 135 судових справ, причому 92% із них зупинялися ще на процесуальному етапі.

Тому нинішні заяви депутата варто розглядати саме як обговорення можливих нових заходів. Поки що немає підстав говорити про автоматичну заборону ухилянтам користуватися авто або блокування їхніх банківських рахунків.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+30
Loginnnnn
Loginnnnn
28 серпня 2026, 15:44
#
Спеціально для депутата розпишу цікаві факти для обговорення на його комітеті:
1. У патрульної поліції у всіх областях наказ якщо людина в розшуку оберіга і її зупинили за порушення швидкосі або з будь-яких інших причин, її одразу затримують причому без протоколу і доставляють до тцк, або викликають групу оповіщення на бусі, і ніхто не буде дивитись чи є обмеження на керування автомобілем.
2. На другий рік війни в сервісних центрах мвс транспортний засіб людина в розшуку переоформити вже не може, тільки через нотаріуса.
3. Єдиний на зараз варіант обмежити користування нерухомим майном це арешт, його без рішення суду ніхто накласти не зможе.
4. В росіі була практика викликати працівників воєнкомату якщо людина прийшла до банку але не з’явилась за повісткою, покажіть людям що ви нічим не гірші.
+
+15
vPrirech
vPrirech
28 серпня 2026, 16:09
#
Для того щоб зробити такі законодавчі зміни потрібно визначити хто ж такий «уклоніст»))) І якщо цей термін визначити відповідно до законодавства — то під нього одразу підпадуть менти, кадрові офіцери що вже у 35 на пенсії, ТЦКашники, інші військові які ховаються за спинами лдей та інший зброд з госапарату… тому це ніколи не тарпиться — на мою думку.
+
0
ololo trololo
ololo trololo
28 серпня 2026, 16:25
#
Не переживайте і не будьте наївними, для них в законі за потреби пропишуть винятки. Якщо не в законі, то в постановах кабміну.
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0
lider2000
lider2000
28 серпня 2026, 17:30
#
Я знаю одного, 4х разового.
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