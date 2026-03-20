90% справ ТЦК проти водіїв-ухилянтів зупиняється ще до розгляду по суті

Попри гучні заяви під час ухвалення закону про мобілізацію, механізм обмеження права керування автомобілем для порушників військового обліку на практиці майже не працює. Замість масових санкцій суди фіксують мізерну кількість позовів від Територіальних центрів комплектування (ТЦК), причому абсолютна більшість із них розвалюється ще на етапі подачі документів. Про це повідомляє Opendatabot.

Позовів більшає, але результату немає

Згідно з даними реєстру, за весь час дії нових норм в Україні зафіксовано лише 135 судових справ щодо обмеження водійських прав за ігнорування правил військового обліку. Динаміка поточного року показує активізацію ТЦК:

У 2026 році вже відкрито 42 справи (що перевищує показники всього 2024 року).

У 2025 році було зафіксовано 52 такі справи.

Проте найголовнішим показником є ефективність цих позовів. 92% справ зупиняються на етапі процесуальних ухвал і взагалі не доходять до розгляду по суті. Лише в 11 випадках суди винесли фінальне рішення (у 10 справах вимоги ТЦК задовольнили, а в одній — відмовили).

Причини провалу: несплачені збори та помилки юристів ТЦК

Аналіз судових ухвал демонструє, що причиною масового «відсіву» є не лояльність суддів до ухилянтів, а банальна юридична некомпетентність або брак фінансування на місцях.

Позовні заяви від ТЦК регулярно подаються з грубими процесуальними недоліками або без квитанцій про сплату судового збору. Відповідно до закону, у таких випадках суддя залишає позов без руху та дає позивачу час на виправлення помилок. Оскільки ТЦК здебільшого ці недоліки не усувають (часто саме через відсутність бюджету на судові збори), матеріали просто повертаються заявнику без розгляду.

Регіональний дисбаланс: де подають позови

Застосування цієї норми вкрай нерівномірне і залежить від ініціативності конкретних обласних ТЦК: