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28 серпня 2026, 11:02

«Ви військовозобов’язана»: чому жінки оскаржують записи ТЦК у судах

Цифровізація військового обліку зробила видимою проблему, з якою роками стикаються жінки без медичної та фармацевтичної освіти. У «Резерв+» вони виявляють статус військовозобов'язаних, хоча не подавали заяв про взяття на облік і не проходили ВЛК. Про це пише «Судово-юридична газета».

Цифровізація військового обліку зробила видимою проблему, з якою роками стикаються жінки без медичної та фармацевтичної освіти.

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У деяких випадках записи в реєстрі «Оберіг» датуються 2005−2010 роками. ТЦК пояснюють їх старими правилами військового обліку, втратою або знищенням паперових архівів. Проте суди в низці справ дійшли висновку: сам електронний запис не доводить, що жінку свого часу взяли на облік законно.

Кого можуть взяти на облік

За частиною 11 статті 1 Закону № 2232-XII жінки з медичною або фармацевтичною освітою підлягають обов’язковому військовому обліку за умови придатності до служби. Для жінок з іншими спеціальностями діє інше правило: якщо освіта споріднена з відповідною військово-обліковою спеціальністю, стати на облік вони можуть добровільно.

У судових справах, описаних виданням, ТЦК не змогли підтвердити законність первинної постановки жінок на облік.

  1. Справа № 520/5823/26. Позивачка мала диплом техніка-технолога, а також освіту за спеціальністю «Маркетинг». Суд встановив, що ці спеціальності не входили до переліку, який діяв у 2007 році, а заяви про добровільну постановку на облік та проходження ВЛК не було. ТЦК зобов’язали виключити її з військового обліку та внести зміни до «Оберігу».
  2. Справа № 520/13247/26. У жінки в «Резерв+» був статус військовозобов'язаної та інформація про розшук. Вона також мала освіту маркетолога. Суд зазначив, що за такою спеціальністю взяття жінки на облік можливе лише за її бажанням, доказів якого ТЦК не надали.
  3. Справа № 520/2394/26. Жінка не мала медичної чи фармацевтичної освіти і не ставала на облік добровільно. Суд визнав дії ТЦК протиправними, зазначивши, що саме орган влади має довести законність свого рішення відповідно до статті 77 КАС України.

Що робити з помилковим записом

ТЦК часто посилаються на частину 6 статті 37 Закону № 2232-XII, де немає окремої підстави для виключення «помилково взятої на облік жінки». Суди, однак, розглядають це інакше: ця норма стосується випадків, коли особу спочатку законно взяли на військовий облік. Якщо ж первинна постановка була незаконною, орган влади має усунути її наслідки.

Загального автоматичного механізму очищення «Оберігу» від таких записів наразі немає. Законопроєкти № 15116 та № 15116−1 пропонували врегулювати процедуру, але остаточного законодавчого рішення проблема поки не отримала.

Жінкам, які виявили сумнівний статус у «Резерв+», видання радить спочатку отримати документи про підстави постановки на облік. Варто подати до ТЦК письмове звернення, з’ясувати дату та причину внесення інформації, а також зберегти відповідь установи. Якщо підтверджень законності обліку немає, наступним кроком може стати звернення до адміністративного суду.

Для роботодавців проблема також має практичне значення: підприємство повинно враховувати статус працівниці у військовому обліку, але електронний запис сам по собі не усуває питання про законність його появи. Тому у спірних випадках кадровій службі варто мати документальне підтвердження позиції ТЦК та актуального статусу працівниці.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, Європейський Союз офіційно роз'яснив: нова вимога для заявників на тимчасовий захист стосується не лише чоловіків. Єврокомісар Магнус Бруннер підтвердив, що правило гендерно нейтральне, тому за певних умов документи, що підтверджують законність виїзду з України, можуть запитати і в жінок.

При цьому перебування на військовому обліку само по собі не означає заборони на виїзд і не прирівнюється до ухилення від мобілізації.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
BigBend
BigBend
28 серпня 2026, 12:13
#
Ой як же сильним і незалежним жінкам не хочеться рівних з чоловіками обов’язків.
+
+15
ValNa82
ValNa82
28 серпня 2026, 12:17
#
Диму без вогню не буває…прощупують почву.
скоро почнуть бусіфікувати…
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