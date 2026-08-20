Жінок теж стосується: ЄС ще раз пояснив правила для нових заявників з України

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Норма закріплена в рішенні Ради ЄС про продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року та в роз'ясненнях Єврокомісії.
Кого це стосується
Вимога поширюється на усіх нових заявників, які прибули до ЄС після 31 липня 2026 року і мають військовий обов'язок за українським законодавством.
Це, зокрема:
- жінки з медичною або фармацевтичною спеціальністю, які перебувають на військовому обліку;
- жінки, які добровільно взяли на себе військовий обов'язок;
- інші категорії жінок, для яких законодавство передбачає військовий облік.
Такі заявники мають підтвердити законність виїзду з України або право на звільнення чи відстрочку від військового обов'язку в Reserve+.
Штампа у паспорті не завжди достатньо
Важливий нюанс: наявність штампу про перетин кордону — це один з можливих доказів, але не єдиний та безумовний. Якщо особа перебуває на військовому обліку, у неї можуть додатково запросити офіційний документ — паперовий чи електронний, зокрема військово-обліковий документ у Reserve+, щоб підтвердити саме законність виїзду, а не лише сам факт перетину кордону.
При цьому перебування на військовому обліку само по собі не означає заборони на виїзд і не прирівнюється до ухилення від мобілізації.
Кого правило не стосується
- людей, які вже мають тимчасовий захист;
- осіб без військового обов'язку за законодавством України;
- цивільних жінок, які не є військовозобов'язаними;
- заявників, які можуть підтвердити законність виїзду документами.
Тобто теза, що всі українки в ЄС мають подавати довідку з Reserve+, неправдива — але й твердження, що жінок це взагалі не стосується, теж некоректне.
Вимога вибіркова: вона діє для нових заявників, чий статус військового обліку вимагає додаткового підтвердження законності виїзду.
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Коментарі - 11
Рiвнi права та рiвнi обов’язки — це рiзнi юридичнi термiни.
Жiнки мають конституцiйне право захищати свою державу.
Чоловiки мають конституцiйний обов’язок захищати свою державу.
До вiдома, 56 тисяч жiнок зараз служать добровiльно у ВСУ
військовослужбовцями, з них 11,5 тисяч мають офiцерськi звання.
Возможно Территориальный Роддом смог бы взять на себя law enforcement обязанности (когда такой закон неизбежно появится) для того чтобы оплодотворять женщин. А действующие военные уже могут сдавать биоматериал для продолжения рода. Так мы сможем вырастить нацию воинов и казаков, а не маминых царапинок и ухилянтов.
Все прекрасно понимают что рано или поздно это нужно будет сделать, чтобы Украина выжила, чтобы мы пришли к долгожданной победе, развалили рососию, вошли в ЕС и НАТО и продолжали быть эффективным стальным дикообразом западного мира.
Деньги миндича, притулы?
Первое время да, все было ясно. Кто друг, кто враг
А сейчас совсем ничего не понятно
Вот Полякову вчера слушала, совсем потерялась.
А вообще мне лично Федоров нравится.
Наш человек. IT