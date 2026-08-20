Жінок теж стосується: ЄС ще раз пояснив правила для нових заявників з України

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Норма закріплена в рішенні Ради ЄС про продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року та в роз'ясненнях Єврокомісії.

Кого це стосується

Вимога поширюється на усіх нових заявників, які прибули до ЄС після 31 липня 2026 року і мають військовий обов'язок за українським законодавством.

Це, зокрема:

жінки з медичною або фармацевтичною спеціальністю, які перебувають на військовому обліку;

жінки, які добровільно взяли на себе військовий обов'язок;

інші категорії жінок, для яких законодавство передбачає військовий облік.

Такі заявники мають підтвердити законність виїзду з України або право на звільнення чи відстрочку від військового обов'язку в Reserve+.

Штампа у паспорті не завжди достатньо

Важливий нюанс: наявність штампу про перетин кордону — це один з можливих доказів, але не єдиний та безумовний. Якщо особа перебуває на військовому обліку, у неї можуть додатково запросити офіційний документ — паперовий чи електронний, зокрема військово-обліковий документ у Reserve+, щоб підтвердити саме законність виїзду, а не лише сам факт перетину кордону.

При цьому перебування на військовому обліку само по собі не означає заборони на виїзд і не прирівнюється до ухилення від мобілізації.

Кого правило не стосується

людей, які вже мають тимчасовий захист;

осіб без військового обов'язку за законодавством України;

цивільних жінок, які не є військовозобов'язаними;

заявників, які можуть підтвердити законність виїзду документами.

Тобто теза, що всі українки в ЄС мають подавати довідку з Reserve+, неправдива — але й твердження, що жінок це взагалі не стосується, теж некоректне.

Вимога вибіркова: вона діє для нових заявників, чий статус військового обліку вимагає додаткового підтвердження законності виїзду.

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