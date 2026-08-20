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20 серпня 2026, 17:47

Жінок теж стосується: ЄС ще раз пояснив правила для нових заявників з України

Європейський Союз офіційно роз'яснив: нова вимога для заявників на тимчасовий захист стосується не лише чоловіків. Єврокомісар Магнус Бруннер підтвердив, що правило гендерно нейтральне, тому за певних умов документи, що підтверджують законність виїзду з України, можуть запитати і в жінок.

Європейський Союз офіційно роз'яснив: нова вимога для заявників на тимчасовий захист стосується не лише чоловіків.

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Норма закріплена в рішенні Ради ЄС про продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року та в роз'ясненнях Єврокомісії.

Кого це стосується

Вимога поширюється на усіх нових заявників, які прибули до ЄС після 31 липня 2026 року і мають військовий обов'язок за українським законодавством.

Це, зокрема:

  • жінки з медичною або фармацевтичною спеціальністю, які перебувають на військовому обліку;
  • жінки, які добровільно взяли на себе військовий обов'язок;
  • інші категорії жінок, для яких законодавство передбачає військовий облік.

Такі заявники мають підтвердити законність виїзду з України або право на звільнення чи відстрочку від військового обов'язку в Reserve+.

Штампа у паспорті не завжди достатньо

Важливий нюанс: наявність штампу про перетин кордону — це один з можливих доказів, але не єдиний та безумовний. Якщо особа перебуває на військовому обліку, у неї можуть додатково запросити офіційний документ — паперовий чи електронний, зокрема військово-обліковий документ у Reserve+, щоб підтвердити саме законність виїзду, а не лише сам факт перетину кордону.

При цьому перебування на військовому обліку само по собі не означає заборони на виїзд і не прирівнюється до ухилення від мобілізації.

Кого правило не стосується

  • людей, які вже мають тимчасовий захист;
  • осіб без військового обов'язку за законодавством України;
  • цивільних жінок, які не є військовозобов'язаними;
  • заявників, які можуть підтвердити законність виїзду документами.

Тобто теза, що всі українки в ЄС мають подавати довідку з Reserve+, неправдива — але й твердження, що жінок це взагалі не стосується, теж некоректне.

Вимога вибіркова: вона діє для нових заявників, чий статус військового обліку вимагає додаткового підтвердження законності виїзду.

Читайте також: Українці отримають право на перебування в Європі ще на рік, але є нюанси

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+43
Kikudzuki
Kikudzuki
20 серпня 2026, 18:16
#
Уже взялись и за военнообязанных женщин… Каждый потенциальный солдат на учете… Значит, дела совсем плохи, скоро начнут ловить по улицам и их.
+
+15
BigBend
BigBend
20 серпня 2026, 19:26
#
Все дійсно погано, русня дванадцятий рік Донецьку область не може захопити, а Мала Токмачка вже мемом стала. Ну хіба це не катастрофа, русня?
+
0
nsns3212
nsns3212
20 серпня 2026, 18:38
#
Ну и шляпа
+
+15
Yaroslav 911
Yaroslav 911
20 серпня 2026, 19:08
#
Написали гендерно-нейтрально чтобы просто отмазаться, по факту у них ничего не будут проверять, это чисто чтобы показать что «мы придерживаемся гендерной повестки», пук в лужу, по факту двойные стандарты.
+
0
BigBend
BigBend
20 серпня 2026, 19:25
#
Нарешті починається рівність, якої так хотіли феміністки. Це прекрасно, але потрібно йти далі і дати жінкам рівні права захищати свою державу, незалежно від наявності бажання це робити.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
20 серпня 2026, 19:48
#
BigBend

Рiвнi права та рiвнi обов’язки — це рiзнi юридичнi термiни.

Жiнки мають конституцiйне право захищати свою державу.
Чоловiки мають конституцiйний обов’язок захищати свою державу.

До вiдома, 56 тисяч жiнок зараз служать добровiльно у ВСУ
військовослужбовцями, з них 11,5 тисяч мають офiцерськi звання.
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
20 серпня 2026, 20:31
#
Я категорически против военной службы женщин. Однако, я за родительскую повинность — нам нужны новые воины и пополнение, чтобы менять парней, поэтому нужно разработать механизмы которые бы обязывали каждую женщину рожать трех детей для восстановления нации.

Возможно Территориальный Роддом смог бы взять на себя law enforcement обязанности (когда такой закон неизбежно появится) для того чтобы оплодотворять женщин. А действующие военные уже могут сдавать биоматериал для продолжения рода. Так мы сможем вырастить нацию воинов и казаков, а не маминых царапинок и ухилянтов.

Все прекрасно понимают что рано или поздно это нужно будет сделать, чтобы Украина выжила, чтобы мы пришли к долгожданной победе, развалили рососию, вошли в ЕС и НАТО и продолжали быть эффективным стальным дикообразом западного мира.
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0
IrishRepublican
IrishRepublican
20 серпня 2026, 20:49
#
В конституції, до вашого відома, нема ніякого розгалуження між «чоловіками» та «жінками» =) тому цей черговий гендерний буллшіт можете залишити собі для перемивання.
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0
TattiReuven
TattiReuven
20 серпня 2026, 20:29
#
Но не все феминистки.

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0
TattiReuven
TattiReuven
20 серпня 2026, 20:34
#
И какая цель защиты?
Деньги миндича, притулы?
Первое время да, все было ясно. Кто друг, кто враг
А сейчас совсем ничего не понятно
Вот Полякову вчера слушала, совсем потерялась.
А вообще мне лично Федоров нравится.
Наш человек. IT
+
0
IrishRepublican
IrishRepublican
20 серпня 2026, 20:47
#
Буде від оксанок дуже смішно скавчання послухати =)
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