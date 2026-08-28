Втрачені біткоїни повернулися через 12 років і принесли $5 мільйонів

Чоловік з Великої Британії возз'єднався зі своїми BTC, доступ до яких він втратив понад 12 років тому — і став мультимільйонером. Про це повідомляє видання Dexerto .

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Коли Bitcoin вперше з'явився в інтернеті у 2009 році, мало хто очікував, що криптовалюта досягне таких висот. Спершу вона здавалася радше жартом. Відтоді Bitcoin піднімався до позначки $126 000 і став постійною темою для обговорення в мережі. Такий успіх змусив багатьох кинутися шукати старі комп'ютери й жорсткі диски, на яких могла зберігатися колись видобута монета.

Як чоловік повернув гроші після 12 років

Чоловік, який воліє залишатися анонімним і називає себе лише Крісом, втратив доступ до свого криптогаманця ще у 2014 році, після того, як обанкрутилася торгова платформа Intersango, якою він користувався. На той момент у гаманці зберігалося близько £4000 (приблизно $5400).

Кріс намагався зв'язатися з колишніми власниками платформи, щоб повернути свої кошти з огляду на те, що вартість BTC постійно зростала. Ці спроби не увінчалися успіхом, і у 2026 році він вирішив звернутися до суду.

Через кілька місяців юридична команда, яка спеціалізується на поверненні криптовалюти, змогла відновити його втрачений баланс. Тепер він становить £3,3 млн (близько $5 млн). Попри такий успіх, Кріс залишається обережним щодо можливих спроб хакерів чи шахраїв націлитися на нього.

За словами чоловіка, частину цього статку він планує обміняти на готівку, а частину — залишити в криптовалюті. Першою покупкою стане більший будинок для родини, включно з тещею.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, 25 серпня Bitcoin піднявся вище позначки 80 000 доларів і досягав 81 237,94 долара — найвищого рівня більш ніж за чотири місяці. За серпень монета додала близько 26% і рухається далі.