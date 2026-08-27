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27 серпня 2026, 18:10

Кожен десятий новий бізнес у Польщі створюють українці

Вимушена релокація українського бізнесу за кордон стає одним із факторів відтоку капіталу та підприємницької активності з України. Особливо помітною ця тенденція є у Польщі, де українці відіграють дедалі більшу роль у створенні нового бізнесу. Про це пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Вимушена релокація українського бізнесу за кордон стає одним із факторів відтоку капіталу та підприємницької активності з України.

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Про що говорить статистика

У 2023−2024 роках кожен десятий новий бізнес у Польщі був заснований українцями. Лише протягом 2022−2023 років у країні було зареєстровано 48,5 тисячі українських приватних підприємств.

Таким чином, значна частина українців, які через повномасштабну війну були змушені виїхати за кордон, не просто працевлаштовуються в інших країнах, а створюють там власні компанії, сплачують податки та формують додану вартість уже для економік держав ЄС.

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У 2024 році темпи реєстрації нових українських підприємств у Польщі почали знижуватися. Однак це не обов’язково свідчить про повернення підприємців в Україну. Однією з причин називається подальша міграція українців із Польщі до інших країн Європейського Союзу.

Попри уповільнення, частка українців серед нових підприємців у Польщі залишається високою. Для України це створює довгостроковий ризик: разом із людьми за кордон переміщуються підприємницький капітал, робочі місця, податкові надходження та бізнес-компетенції.

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Тому одним із важливих завдань економічної політики стає не лише повернення громадян після завершення війни, а й створення умов для повернення та реінтеграції українського бізнесу, який за роки повномасштабного вторгнення вже встиг закріпитися на ринках ЄС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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