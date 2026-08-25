Українці забезпечили 2,7% ВВП Польщі у 2024 році — МЗС

Українці, які живуть у Польщі, стали активними учасниками польської економіки, а не лише людьми, які знайшли там безпеку після початку повномасштабної війни. Про це заявило Міністерство закордонних справ Польщі.

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За даними польської сторони, рівень зайнятості серед українців у Польщі у 2024 році становив 78%. Водночас внесок українців у зростання польської економіки оцінюють у 2,7% ВВП.

«Українці не просто знаходять безпеку в Польщі — вони є активними учасниками польської економіки», — йдеться у повідомленні МЗС Польщі.

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Українці активно працюють у Польщі

Польське МЗС наголосило, що за статистикою стоять не лише цифри, а й реальні історії інновацій, розвитку бізнесу та економічної інтеграції.

Українці в Польщі працюють у різних секторах економіки, відкривають бізнес, сплачують податки та беруть участь у розвитку місцевих громад.

Після початку повномасштабного вторгнення росії Польща стала однією з головних країн, яка прийняла українців. Частина з них згодом повернулася в Україну або переїхала до інших держав, однак значна кількість залишилася в Польщі та інтегрувалася у ринок праці.

Що показують цифри

Рівень зайнятості у 78% свідчить про високу економічну активність українців у Польщі.

Для польської економіки це означає додаткову робочу силу, підтримку споживчого попиту, розвиток малого бізнесу та внесок у податкові надходження.

Оцінка у 2,7% ВВП показує, що українці стали помітним фактором економічного розвитку Польщі у 2024 році.

Польща говорить про спільне майбутнє

У повідомленні польського МЗС наголошується, що Україна та Польща є не лише сусідами, а й партнерами, які разом будують сильніше майбутнє.

«Ми не просто сусіди — ми будуємо міцніше майбутнє. Разом», — заявили у польському зовнішньополітичному відомстві.

Ця заява прозвучала на тлі дискусій у Європі щодо ролі українських біженців у країнах, які їх прийняли. Польська позиція демонструє, що українці розглядаються не лише як отримувачі допомоги, а і як активні учасники економічного життя країни.