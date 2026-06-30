НБУ висунув нові вимоги до ломбардів та фінансових компаній

Національний банк України оновив правила діяльності для небанківських фінансових установ. Відтепер ломбарди мають можливість отримати ліцензію на ломбардну діяльність та дозвіл на готівкову торгівлю валютою через єдиний пакет документів. Це суттєво економить час, проте вимагає від установ виконання додаткових умов.

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Обсяг ліцензії перестав бути статичною величиною: норма прямо припускає продовження строку її дії з урахуванням зміни обсягу або типу ліцензії. До кінця 2026 року усі ломбарди, які вже мають дозвіл на торгівлю валютою, зобов’язані подати регулятору план розвитку на наступні три роки. Невиконання цієї вимоги призведе до анулювання ліцензій.

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Для платіжних установ та фінансових компаній ситуація складніша. Нові правила обмежують доступ до боргового фінансування через емісію цінних паперів. Компанії, які відповідають визначеним критеріям ризику, втрачають це право автоматично. Інвестори, що вкладають кошти у капітал страховиків чи кредитних спілок, стикаються з підвищеними вимогами до прозорості. Головна вимога: кошти для таких інвестицій мають бути власними, вільними від обтяжень та не передбачати умов обов'язкового повернення.

Нові вимоги до нагляду та фінансової звітності

Робочі процеси фінансових компаній зазнають додаткових коректив.

Фінансові компанії повинні адаптуватися до оновлених процедур:

Компанії самостійно встановлюють правила перевірки коштів для невеликих внесків (до 1% статутного капіталу), але мають зберігати документи про ці перевірки протягом п’яти років.

Змінилися терміни схвалення нових власників: для платіжних установ це тепер п’ять місяців, а для страхових компаній — два місяці.

Головний бухгалтер тепер офіційно належить до ключових осіб компанії, тому регулятор перевірятиме цю кандидатуру ретельніше.

Коло людей, які реально впливають на управління фінансовою компанією, підлягає суворішій перевірці з боку контролюючих органів.

Більшість правил діють з моменту публікації, проте деякі норми запрацюють з 1 січня 2027 року. Установам варто провести внутрішню перевірку до 1 липня 2026 року, оскільки наглядові органи вже готують відповідні аудити.

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