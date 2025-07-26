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26 липня 2025, 8:00

Транш Ukraine Facility уріжуть через невиконання реформ

Черговий, четвертий у 2025 році транш фінансової допомоги Україні у рамках механізму Ukraine Facility, який українська влада запросила ще у червні, буде наданий у меншому обсязі — 3,05 млрд євро замість 4,5 млрд євро, оскільки Україна не виконала 3 з 16 обіцяних Європейському Союзу реформ, повідомив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє, пише «Інтерфакс-Україна».

Черговий, четвертий у 2025 році транш фінансової допомоги Україні у рамках механізму Ukraine Facility, який українська влада запросила ще у червні, буде наданий у меншому обсязі — 3,05 млрд євро замість 4,5 млрд євро, оскільки Україна не виконала 3 з 16 обіцяних Європейському Союзу реформ, повідомив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє, пише «Інтерфакс-Україна».► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомо«Україна подала четвертий платіжний запит 6 червня, на часткову виплату (3 млрд євро замість 4,5 млрд євро).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«Україна подала четвертий платіжний запит 6 червня, на часткову виплату (3 млрд євро замість 4,5 млрд євро). Комісія оцінила запит і 30 червня внесла пропозицію до Ради ЄС», — сказав Мерсьє журналістам.

За його словами, четвертий транш є найбільшим за сумою та обсягом реформ, які необхідно здійснити. «Якщо всі індикатори будуть виконані, Україна отримає 4,5 млрд євро, при цьому необхідно здійснити 16 реформ», — роз'яснив речник ЄС.

Проте, зазначив він, «у своєму запиті Україна задекларувала виконання 13 з 16 необхідних реформ, оскільки виконання 3 інших ще триває. Комісія оцінила 13 реформ як завершені і пропонує Раді ЄС виділити 3,05 млрд євро в якості четвертого платежу в рамках Плану для України».

За словами Мерсьє, з трьох незавершених реформ одна — це закон про територіальну організацію виконавчої влади (так звана «реформа децентралізації»), а інша — закон про реформу АРМА. Третя невиконана реформа стосується відбору суддів до Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до методології часткових платежів, ухваленої на початку цього року, якщо реформа не завершена вчасно, відповідна сума призупиняється на строк до 12 місяців, протягом яких реформи можуть бути впроваджені та здійснені відповідні платежі.

Це два тижня тому Єврокомісія повідомила, що визначила розмір четвертого регулярного траншу за першою базовою компонентою програми Європейського Союзу Ukraine Facility — він складе EUR3,05 млрд, що означає чергове його зменшення порівняно із попередніми траншами.

Виплата 4-го траншу очікується у серпні.

Нагадаємо

Перший регулярний транш Ukraine Facility, який Україна отримала у серпні минулого року, склав EUR4,2 млрд, у тому числі грант EUR1,5 млрд, другий у грудні минулого року — EUR4,1 млрд, з яких грант EUR1,5 млрд, а третій на початку квітня цього року — EUR3,5 млрд, у тому числі грант EUR0,4 млрд.

Раніше Міністерство фінансів України повідомляло, що у 2025 році в межах Ukraine Facility планувалося надходження близько EUR12,5 млрд євро фінансової підтримки для України, з яких EUR1,5 млрд у вигляді грантової підтримки. В оновленій в кінці червня програмі з МВФ прогноз фінансування за цією програмою цього року складає $12,9 млрд.

В той самий час згідно з умовами програми Ukraine Facility обсяг траншів прив’язаний до виконання Україною ключових індикаторів.

На початку червня цього року міністр фінансів Сергій Марченко звернувся до народних депутатів з проханням вчасно приймати закони в рамках взятих Україною зобов’язань перед міжнародними партнерами.

«Ми вже втратили за перший квартал EUR1,2 млрд. З них EUR500 млн — це грантові кошти, втратили через непроголосовані закони і зобов'язання по Ukraine Facility», — констатував тоді Марченко.

Оновлена програма з МВФ передбачає, що за базового сценарію, за якого війна завершиться наприкінці цього року, зовнішнє фінансування для покриття дефіциту необхідно Україні цього року у розмірі $42,8 млрд.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 липня 2025, 8:45
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Уважаемая редакция, а вы сами как ответственные журналисты проверяли эту информацию? Или может знаете на каких официальных сайтах ЕС есть подобные публикации?
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