SpaceX планує збудувати найбільший у світі космодром вартістю $100 млрд

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 серпня 2026, 13:22

SpaceX планує збудувати найбільший у світі космодром вартістю $100 млрд

SpaceX Ілона Маска має намір збудувати на острові Пекан у штаті Луїзіана найбільший у світі комплекс для запуску ракет. Його вартість може сягнути 100 млрд доларів. Про це повідомляє видання Louisiana Economic.

SpaceX Ілона Маска має намір збудувати на острові Пекан у штаті Луїзіана найбільший у світі комплекс для запуску ракет.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про новий космодром

Будівництво майданчика площею понад 50,5 тис. га заплановане на 2027 рік, а перший запуск з нового комплексу — на 2029-й. Космодром використовуватимуть переважно для запусків ракети Starship і реалізації супутникових проєктів SpaceX.

Ілон Маск планує використовувати Starship для масштабного розгортання супутників, зокрема для обробки даних штучного інтелекту. У перспективі на орбіті може перебувати до 1 млн таких супутників.

За офіційними даними влади штату, проєкт стане четвертим і найбільшим стартовим майданчиком компанії. Він включатиме п'ять пускових комплексів, кожен із двома стартовими майданчиками та паливною базою, а також завод з виробництва пального, енергетичну інфраструктуру та житло для працівників.

Новий космодром розширить запускові потужності SpaceX, яка наразі використовує майданчики в південному Техасі та Флориді.

Що це дасть Луїзіані

SpaceX планує створити 3 000 нових робочих місць протягом наступних 10 років із середньою річною зарплатою 92 600 доларів. Це на 192% вище за середню зарплату в окрузі Вермільйон. За оцінками влади штату, проєкт додатково створить понад 8 100 непрямих робочих місць.

Компанія уклала зі штатом угоду про виплати замість податків: щороку протягом наступних 25 років SpaceX платитиме округу 25 млн доларів (із щорічним зростанням суми) та додатково внесе одноразовий платіж у 20 млн доларів. Загалом це має принести округу понад 820 млн доларів прямих виплат. Компанія також пожертвує 25 млн доларів на регіональні потреби через місцевий благодійний фонд.

Земля під майбутній космодром належала штату. Це колишня власність Exxon, яку тепер повертають в економічний обіг. SpaceX уже залучила профільні природоохоронні відомства Луїзіани, щоб опрацювати вплив будівництва на дику природу та рибні господарства регіону, а також планує проводити зустрічі з місцевими мешканцями та надати їм знижку 50% на інтернет-послуги Starlink.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, після виходу SpaceX на біржу Nasdaq тисячі її співробітників прокинулися мільйонерами.

За різними оцінками, IPO створила близько 4 000 нових мільйонерів серед персоналу компанії — від інженерів до працівників їдальні, які отримували опціони на акції як частину компенсації. Більшість із них живуть у Браунсвіллі, штат Техас — і місцеві ріелтори вже готуються до золотої лихоманки.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами