SpaceX планує збудувати найбільший у світі космодром вартістю $100 млрд

SpaceX Ілона Маска має намір збудувати на острові Пекан у штаті Луїзіана найбільший у світі комплекс для запуску ракет. Його вартість може сягнути 100 млрд доларів . Про це повідомляє видання Louisiana Economic.

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Що відомо про новий космодром

Будівництво майданчика площею понад 50,5 тис. га заплановане на 2027 рік, а перший запуск з нового комплексу — на 2029-й. Космодром використовуватимуть переважно для запусків ракети Starship і реалізації супутникових проєктів SpaceX.

Ілон Маск планує використовувати Starship для масштабного розгортання супутників, зокрема для обробки даних штучного інтелекту. У перспективі на орбіті може перебувати до 1 млн таких супутників.

За офіційними даними влади штату, проєкт стане четвертим і найбільшим стартовим майданчиком компанії. Він включатиме п'ять пускових комплексів, кожен із двома стартовими майданчиками та паливною базою, а також завод з виробництва пального, енергетичну інфраструктуру та житло для працівників.

Новий космодром розширить запускові потужності SpaceX, яка наразі використовує майданчики в південному Техасі та Флориді.

Що це дасть Луїзіані

SpaceX планує створити 3 000 нових робочих місць протягом наступних 10 років із середньою річною зарплатою 92 600 доларів. Це на 192% вище за середню зарплату в окрузі Вермільйон. За оцінками влади штату, проєкт додатково створить понад 8 100 непрямих робочих місць.

Компанія уклала зі штатом угоду про виплати замість податків: щороку протягом наступних 25 років SpaceX платитиме округу 25 млн доларів (із щорічним зростанням суми) та додатково внесе одноразовий платіж у 20 млн доларів. Загалом це має принести округу понад 820 млн доларів прямих виплат. Компанія також пожертвує 25 млн доларів на регіональні потреби через місцевий благодійний фонд.

Земля під майбутній космодром належала штату. Це колишня власність Exxon, яку тепер повертають в економічний обіг. SpaceX уже залучила профільні природоохоронні відомства Луїзіани, щоб опрацювати вплив будівництва на дику природу та рибні господарства регіону, а також планує проводити зустрічі з місцевими мешканцями та надати їм знижку 50% на інтернет-послуги Starlink.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, після виходу SpaceX на біржу Nasdaq тисячі її співробітників прокинулися мільйонерами.

За різними оцінками, IPO створила близько 4 000 нових мільйонерів серед персоналу компанії — від інженерів до працівників їдальні, які отримували опціони на акції як частину компенсації. Більшість із них живуть у Браунсвіллі, штат Техас — і місцеві ріелтори вже готуються до золотої лихоманки.