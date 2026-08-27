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27 серпня 2026, 11:20

Країни ЄС хочуть відновити план щодо використання заморожених активів рф для України

Група країн Євросоюзу відновлює спроби просунути план використання заморожених суверенних активів росії для фінансування України. Про це пише Financial Times. Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща хочуть, щоб Єврокомісія відновила роботу над можливими механізмами використання цих коштів, і готують відповідний лист до Брюсселя.

Група країн Євросоюзу відновлює спроби просунути план використання заморожених суверенних активів росії для фінансування України.

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Про які суми йдеться

За даними FT, мова може йти про понад 200 млрд євро активів центробанку росії, заморожених у Європі. Основна частина цих коштів перебуває в бельгійському депозитарії Euroclear.

Євросоюз уже погодив для України кредитну підтримку на 90 млрд євро, яка, за оцінкою авторів листа, має покрити близько двох третин фінансових потреб Києва до кінця 2027 року. Проте дефіцит фінансування зберігається, і саме це стало приводом повернутися до питання російських активів.

У проєкті листа країни пропонують Єврокомісії разом із державами-членами знайти нові варіанти використання цих коштів. Маються на увазі такі, за яких фінансові й юридичні ризики були б розподілені між усіма країнами ЄС, а не лягали тільки на Бельгію.

Читайте також: росія поскаржилась місцевому суду на Euroclear через заморожені активи

Чому попередні спроби зупинилися

Раніше подібні ініціативи гальмувалися саме через застереження Бельгії. Брюссель побоюється можливих судових позовів з боку росії, фінансових ризиків для Euroclear, а також потенційних наслідків для довіри до європейської фінансової системи загалом, адже саме на території Бельгії зберігається основна частина заморожених активів.

Наразі йдеться лише про відновлення переговорного процесу на рівні Єврокомісії, а не про конкретне рішення щодо конфіскації чи передачі коштів Україні. Чи вдасться цього разу знайти формулу розподілу ризиків, яка задовольнить усі країни-члени, поки не відомо.

Читайте також: Україна отримала 6,6 млрд євро від Euroclear: кошти надійшли з доходів від активів рф

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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