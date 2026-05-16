росія поскаржилась місцевому суду на Euroclear через заморожені активи

московський суд задовольнив позов російського центробанку про стягнення мільярдних збитків з фінансової компанії Euroclear через замороження активів. Про це повідомляє Reuters.

Реакція Euroclear на судове рішення

Бельгійська клірингова компанія Euroclear виступила з категоричною незгодою щодо ухвали суду та готує апеляцію. За словами адвокатів компанії, під час розгляду справи право фінансової установи на справедливий суд порушили. Euroclear виконує роль кастодіана — зберігає більшість російських активів, які Євросоюз наказав заблокувати.

Центральний банк росії привітав результати суду. У заяві установи йдеться, що суд визнав дії Euroclear незаконними. російський банк додав, що продовжить оскаржувати кроки ЄС щодо своїх суверенних активів.

Позов на суму 18,17 трильйона рублів (249,43 мільярда доларів) регулятор подав до московського суду в грудні 2025 року. Це стало відповіддю на плани Європейського Союзу використати заморожені російські гроші, які переважно лежать на рахунках Euroclear, для забезпечення кредиту Україні.

Безстрокове блокування активів та позов у Люксембурзі

У грудні 2025 року Євросоюз вирішив заморозити російські суверенні активи на суму близько 210 мільярдів євро на безстроковій основі, щоб гарантувати надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро.

Реагуючи на дії європейських інституцій, на початку 2026 року російський центробанк звернувся до Загального суду ЄС у Люксембурзі з вимогою скасувати блокування резервів та усунути перешкоди для доступу до своїх фінансів.

