Україна отримала 6,6 млрд євро від Euroclear: кошти надійшли з доходів від активів рф

Європейський депозитарій Euroclear уже перерахував Україні близько 6,6 млрд євро доходів, отриманих від інвестування заморожених російських активів, ще 1,4 млрд євро очікуються до виплати в липні 2026 року, йдеться в звіті фінустанови за перший квартал 2026-го, пише Forbes.ua.

Баланс заблокованих виплат

Внаслідок санкцій заблоковані виплати та погашення продовжують накопичуватися на балансі Euroclear Bank. Станом на кінець березня 2026 року його обсяг становив 237 млрд євро, із них 200 млрд євро — російські активи під санкціями.

Грошові залишки реінвестуються відповідно до політики управління ризиками та вимог ЄС для зниження ризиків і капітальних вимог.

Процентний дохід

Euroclear у першому кварталі 2026 року отримав 1,1 млрд євро процентних доходів від інвестування заблокованих російських активів, що на 23% менше, ніж роком раніше. Зниження пояснюється падінням процентних ставок.

Для порівняння: у 2025 році такі доходи становили 5 млрд євро, у 2024-му — 6,9 млрд євро, у 2023-му — 4,4 млрд євро, у 2022-му — 821 млн євро.

Скільки спрямовано для України

У першому кварталі 2026-го 744 млн євро доходів від заморожених російських активів спрямовано до Європейського фонду для України.