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26 серпня 2026, 12:20

Мінфін: отримання 4 млрд євро від ЄС залежить від оподаткування міжнародних посилок

Верховна Рада має до жовтня ухвалити законопроєкт, який запроваджує оподаткування товарів у міжнародних посилках з першого євро. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, пише народна депутатка Ольга Василевська Смаглюк.

Верховна Рада має до жовтня ухвалити законопроєкт, який запроваджує оподаткування товарів у міжнародних посилках з першого євро.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Від чого залежатиме отримання 4 млрд євро

За його словами, виконання цього зобов'язання пов'язане з отриманням Україною 4 млрд євро макрофінансової допомоги. У разі затримки з ухваленням закону можуть виникнути проблеми з отриманням цих коштів.

Марченко також наголосив, що нинішня пільга для міжнародних посилок створює нерівні умови для українського бізнесу: внутрішній виробник сплачує приблизно на 20% більше податків порівняно з іноземним продавцем, який постачає товари через міжнародні відправлення.

Читайте також: Кабмін повторно подав законопроєкт до Ради щодо оподаткування посилок до 150 євро

Мінфін аргументує зміни також наближенням до європейських правил, де оподаткування імпортних товарів застосовується незалежно від їхньої вартості.

За словами Марченка, поштові оператори, які раніше виступали проти змін, переглянули свою позицію і тепер підтримують законопроєкт.

Крім виконання міжнародних зобов'язань, у Мінфіні розраховують і на додаткові надходження до бюджету від оподаткування міжнародних посилок.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 30 липня Кабінет міністрів повторно схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на міжнародні поштові відправлення вартістю до 150 євро.

26 травня Верховна Рада відхилила поправки до законопроєкту № 12360, які передбачали запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Жодна з 11 поправок не набрала необхідної кількості голосів, тож документ не був відправлений на повторне друге читання і зрештою був відхилений у цілому.

Ухвалення законопроєкту є структурним маяком Меморандуму з МВФ від 13 лютого 2026 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Pasha1233
Pasha1233
26 серпня 2026, 14:10
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Люди, що це коїться, в нас війна із зовнішнім ворогом, а влада кидає силовиків проти власного народу? Весь центр перекритий, на Хрещатику сотні і тисячі ментів і якихось інших силовиків, яких нещодавно настворювали. До урядового кварталу пройти не можна, все перекрито, повсюди кажуть, ідіть до омбудсмена, туди нема ходу, все перекрито, людей пускають по пропускам! Отак іти до омбудсмена! Ці мародери у владі поїхали дахом, грабують мільярдами, позбавили нас всіх прав, вбивають, катують, грабують вже тупо тітушки на вулицях, повно нахабних ментівських пик в цивільному, я їх за 100 метрів бачу, відправляють людей до ширяєва, прокурори-інваліди вже відновлюють мільйонні виплати за псевдоінвалідність через «суди», тотальна корупція!
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