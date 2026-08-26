Мінфін: отримання 4 млрд євро від ЄС залежить від оподаткування міжнародних посилок

Верховна Рада має до жовтня ухвалити законопроєкт, який запроваджує оподаткування товарів у міжнародних посилках з першого євро . Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, пише народна депутатка Ольга Василевська Смаглюк.

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Від чого залежатиме отримання 4 млрд євро

За його словами, виконання цього зобов'язання пов'язане з отриманням Україною 4 млрд євро макрофінансової допомоги. У разі затримки з ухваленням закону можуть виникнути проблеми з отриманням цих коштів.

Марченко також наголосив, що нинішня пільга для міжнародних посилок створює нерівні умови для українського бізнесу: внутрішній виробник сплачує приблизно на 20% більше податків порівняно з іноземним продавцем, який постачає товари через міжнародні відправлення.

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Мінфін аргументує зміни також наближенням до європейських правил, де оподаткування імпортних товарів застосовується незалежно від їхньої вартості.

За словами Марченка, поштові оператори, які раніше виступали проти змін, переглянули свою позицію і тепер підтримують законопроєкт.

Крім виконання міжнародних зобов'язань, у Мінфіні розраховують і на додаткові надходження до бюджету від оподаткування міжнародних посилок.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 30 липня Кабінет міністрів повторно схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на міжнародні поштові відправлення вартістю до 150 євро.

26 травня Верховна Рада відхилила поправки до законопроєкту № 12360, які передбачали запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Жодна з 11 поправок не набрала необхідної кількості голосів, тож документ не був відправлений на повторне друге читання і зрештою був відхилений у цілому.

Ухвалення законопроєкту є структурним маяком Меморандуму з МВФ від 13 лютого 2026 року.