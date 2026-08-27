Мінфін провів черговий аукціон з обміну держоблігацій: обсяг задоволених заявок 15 млрд грн

Міністерство фінансів провело черговий аукціон з обміну (switch-аукціон) облігацій внутрішньої державної позики. Обсяг задоволених заявок становив 15 млрд грн за номінальною вартістю. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Що запропонували інвесторам

Інвесторам було запропоновано обміняти облігації з терміном погашення 30 вересня 2026 року на новий випуск з датою погашення 15 серпня 2029 року.

Термін обігу нових облігацій становить близько 3 роки.

Середньозважений рівень дохідності розміщених облігацій становив 12,61%.

На рахунок емітента в результаті аукціону з обміну буде зараховано майже 13,89 млн шт. ОВДП з терміном погашення 30 вересня 2026 року на загальну суму понад 15,03 млрд гривень. Після цього зазначені цінні папери буде погашено та анульовано.

Нагадаємо

Switch-аукціони є інструментом активного управління державним боргом. Вони дають змогу зменшити навантаження на бюджет у короткостроковому періоді, подовжити середній строк боргу та підтримати ліквідність внутрішнього ринку державних цінних паперів.

Раніше ми писали, що у травні 2026 року державний та гарантований державою борг України скоротився на 20 млрд грн у гривневому еквіваленті та на $1,33 млрд — у доларовому. Водночас у перерахунку на євро борг зріс на 119 млн євро.

Як повідомляв «Мінфін», Міністерство фінансів України 25 серпня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 6,21 млрд гривень.