Українці тепер можуть подати заяви про втрату роботи до Реєстру збитків

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Для таких випадків відкрили категорію A3.4 «Втрата оплачуваної роботи». Вона призначена для фізичних осіб, які мали оплачувану роботу або були самозайнятими та через війну втратили дохід.

Заяви подаються онлайн через портал «Дія». Йдеться саме про фіксацію завданих збитків у міжнародному Реєстрі, а не про автоматичну виплату компенсації після подання заяви.

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Які втрати можна заявити

Категорія A3.4 охоплює недоотриманий дохід, пов'язаний із втратою оплачуваної роботи внаслідок збройної агресії росії проти України.

Для фізичних осіб-підприємців діє окрема категорія A3.5 «Втрата приватного підприємництва». Вона стосується випадків, коли ФОП зазнав втрат прибутку через російську агресію.

Наразі міжнародний Реєстр збитків відкрив 30 категорій заяв. Вони охоплюють вимоги фізичних та юридичних осіб, а також органів державної влади та місцевого самоврядування.

Реєстр створений для документування шкоди, завданої російською агресією. Подані заяви використовуватимуться як частина міжнародного механізму фіксації збитків, на основі якого надалі має формуватися механізм компенсацій.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, попри мільйони українців, які постраждали від війни, до Міжнародного реєстру збитків наразі подано лише 171 тисячу заяв. Про це повідомила представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії РФ, Ольга Алтуніна.

За словами представниці омбудсмана, чим більше підтверджених заяв буде внесено до Міжнародного реєстру збитків, тим повніше міжнародна спільнота зможе оцінити масштаби втратта врахувати їх під час створення майбутнього механізму компенсацій.