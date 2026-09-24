В уряді назвали, скільки вакансій скоротять на першому етапі реформи держапарату

Уряд розпочав реформу державного апарату: на першому етапі планує скоротити близько 4300 вакантних посад у центральних органах виконавчої влади, йдеться у коментарі пресслужби Кабміну на запит Forbes Ukraine.

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Кого скоротять першим

На першому етапі реформи не йдеться про скорочення в міністерствах. Цей процес розпочнеться після функціональної діагностики, яка визначить, які функції дублюються і скільки людей потрібно для їх виконання, після чого ухвалюватимуть рішення щодо чисельності, пояснили у пресслужбі Кабміну.

Також на першому етапі плануємо зменшити кількість заступників у міністерствах майже на 20%, а у ЦОВВ — на 18%.

В уряді наголошують, що загальна мета цих змін — мати більше можливостей для залучення молоді та ветеранів через стажування, перші робочі місця та адаптацію процедур вступу на держслужбу.

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Ще одна частина — відновлення конкурсного добору на посади. Для цього необхідно, аби парламент ухвалив законопроєкт № 13478−1.

Ще один напрям — професійний розвиток держслужбовців та єдина рамка компетентностей, що охоплює лідерські навички, цифровізацію, євроінтеграцію та доброчесність, додали у пресслужбі уряду. Також більше уваги приділятимуть цифровому врядуванню та місцевим держадміністраціям.

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