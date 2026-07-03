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3 липня 2026, 9:28

Як подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через Дію: інструкція

Після масованих атак на Київ, Суми та Запоріжжя де було пошкоджено житлові будинки, логістичні центри та склади, українці знову зіткнулися з необхідністю фіксації втрат. Окрім внутрішніх програм допомоги, таких як «єВідновлення», постраждалі громадяни та бізнес можуть внести дані про збитки до міжнародного Реєстру, що базується в Гаазі.

Після масованих атак на Київ, Суми та Запоріжжя де було пошкоджено житлові будинки, логістичні центри та склади, українці знову зіткнулися з необхідністю фіксації втрат.

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Це ваш фундамент для майбутнього компенсаційного механізму. Міжнародний реєстр дозволяє зібрати доказову базу для того, щоб у майбутньому претендувати на виплати з конфіскованих або заморожених російських активів.

Які категорії збитків підлягають реєстрації

Заяви до міжнародного Реєстру збитків подаються за чітко визначеними категоріями, що охоплюють як фізичних осіб, так і бізнес-структури:

Для громадян:

  • A2.1 — смерть близького члена сім'ї;

  • A2.3 — серйозні тілесні ушкодження;

  • A3.1 — пошкодження або знищення житлової нерухомості;

  • A3.2 — пошкодження або знищення нежитлової нерухомості;

  • A3.3 — втрата житла або місця проживання.

Для бізнесу та держави:

  • C1.1 — пошкодження або знищення критичної інфраструктури;

  • C1.2 — пошкодження або знищення некритичної інфраструктури;

  • C3.1 — пошкодження, знищення або втрата активів;

  • B1.1 — критична інфраструктура (державний рівень);

  • B1.2 — некритична інфраструктура (державний рівень).

Алгоритм подання заяви

Процес подання заяви максимально автоматизований і не потребує відвідування установ.

  1. Авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису.

  2. Оберіть розділ «Репарації: міжнародний Реєстр збитків».

  3. Виберіть відповідну категорію збитків, заповніть форму та додайте наявні докази (фото, акти, документи).

  4. Підпишіть заяву електронним підписом і надішліть її на розгляд.

Міжнародний Реєстр збитків — це працюючий юридичний інструмент, створений за допомогою Ради Європи. Саме на основі цих даних Компенсаційна комісія буде розглядатиме справи та визначатиме розміри виплат.

Для більшості українців це єдиний шлях отримати відшкодування за рахунок заморожених російських активів за кордоном.

Важливо: подання даних до Реєстру не скасовує право на державну допомогу, а лише доповнює його.

Читайте також: Як не втратити компенсацію за єВідновлення: алгоритм дій від міністра

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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