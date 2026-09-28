Професійна карта України: кого найчастіше шукають роботодавці в різних областях

Структура попиту на працівників у більшості регіонів України схожа, однак лідери за кількістю вакансій відрізняються залежно від області. За даними дослідження OLX Робота, найчастіше роботодавці шукають фахівців у виробництві, логістиці, торгівлі, будівництві та HoReCa.

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Київщина: найбільше вакансій у торгівлі

Найактивнішим ринок праці залишається у Київській області, де зафіксовано найбільшу в Україні кількість вакансій і відгуків на них.

У серпні 2026 року найбільше пропозицій було у сфері «Роздрібна торгівля, продажі, закупки» — понад 6,5 тис. вакансій. Медіанна зарплата становила 29,7 тис. грн, що є найвищим показником серед регіонів для цієї категорії.

На другому місці — виробництво та робітничі спеціальності з медіанною зарплатою 35 тис. грн.

У центрі та на півночі лідирує виробництво

У Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Полтавській та Чернігівській областях найбільше вакансій було саме у виробничій сфері.

Медіанні зарплати там становили 25−29 тис. грн.

Також роботодавці активно шукали працівників у логістиці, на складах і в доставці — із зарплатами 28−32 тис. грн.

У Черкаській області саме логістика очолила рейтинг за кількістю вакансій.

На заході України найбільший попит — на логістику

У Волинській, Закарпатській, Рівненській та Тернопільській областях найбільше вакансій припало на сферу «Логістика, склад, доставка».

Зарплати тут становили 33−40 тис. грн, а в Закарпатській області кількість таких вакансій за рік зросла на 13%.

У Львівській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях найбільше шукали працівників на виробництво. На Львівщині кількість таких пропозицій зросла одразу на 35%.

Чернівецька область стала єдиною серед західних регіонів, де найбільше вакансій було у сфері роздрібної торгівлі.

Південь і південний схід: виробництво та логістика

У Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях найчастіше шукали працівників на виробництво.

Медіанні зарплати становили 26−30 тис. грн, а найвищими були в Одеській області.

У Херсонській та Миколаївській областях лідером стала логістика. Кількість відповідних вакансій за рік зросла на 11% та 8% відповідно.

У Херсонській області другою за кількістю пропозицій стала сфера готельно-ресторанного бізнесу і туризму, де медіанна зарплата становила 13 тис. грн.

На сході попит стриманіший

У Сумській області кількість вакансій нижча, а в більшості категорій за рік вона скоротилася.

Водночас у Харківській області роботодавці були активнішими. Найбільше вакансій припало на виробництво, логістику та роздрібну торгівлю.

За рік кількість вакансій у виробництві зросла на 9%, у торгівлі — на 11%, у логістиці — на 5%.

Попри слабшу динаміку кількості вакансій, зарплати продовжували зростати. У Сумській області найбільше додали зарплати у будівництві — +19%, до 30 тис. грн, а у Харківській — у HoReCa: +16%, до 22 тис. грн.

Які сфери залишаються головними

У більшості регіонів структура попиту залишається схожою. Найчастіше роботодавці шукають працівників у п’яти напрямах:

виробництво та робітничі спеціальності;

логістика, склад і доставка;

роздрібна торгівля;

будівництво;

готельно-ресторанний бізнес і туризм.

Водночас конкретний лідер у кожному регіоні залежить від місцевої економічної ситуації та безпекових умов.