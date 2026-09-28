Українці їдуть до Польщі на кілька місяців: скільки можна заробити на короткостроковій робот

Серед українців зростає попит на роботу в Польщі терміном на кілька місяців із можливістю повернутися додому після завершення контракту. Таку тенденцію зафіксувала міжнародна компанія з працевлаштування Gremi Personal за результатами аналізу звернень кандидатів протягом останнього місяця.

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Серед основних причин — безпекова ситуація в Україні, бажання заробити та провести складний зимовий період у стабільніших умовах без рішення про довгострокову міграцію.

Заробіток — до $2000

У Gremi Personal зазначають, що для такого формату вже підібрали вакансії на складах і виробництвах у Польщі.

Орієнтовний заробіток становить від $1200 до $2000 залежно від вакансії, кількості відпрацьованих годин та умов конкретного роботодавця.

Компанія також пропонує організаційний супровід: автобусний проїзд з України до Польщі, житло, зустріч після прибуття та допомогу координатора протягом періоду адаптації й роботи.

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«Цієї зими багато українців думають, як її пережити через постійні російські атаки», — зазначив генеральний директор Gremi Personal у Польщі Томаш Богдевич.

Чи потрібен тимчасовий захист

У компанії наголошують, що для короткострокового перебування в Польщі українцю не обов’язково оформлювати тимчасовий захист.

Громадяни України з біометричним паспортом можуть перебувати в країнах Шенгенської зони в межах безвізового режиму до 90 днів протягом 180-денного періоду. При цьому право на роботу має бути оформлене роботодавцем відповідно до польських правил працевлаштування іноземців.

Тимчасова зайнятість зростає і в Польщі

У Gremi Personal вважають, що запит українців збігається зі змінами на польському ринку праці. Роботодавці дедалі частіше залучають тимчасових працівників, коли не готові розширювати постійний штат або потребують додаткового персоналу на періоди пікового навантаження.

У другому кварталі 2026 року оборот сегмента тимчасової роботи серед агенцій зріс на 4% рік до року — до 1,159 млрд злотих.

За даними Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики Польщі, у 2025 році агенції тимчасової праці направили на роботу 697,3 тис. осіб, із яких 361,3 тис. були іноземцями.

Кількість договорів на тимчасову роботу збільшилася з 1,31 млн у 2024 році до 1,38 млн у 2025 році.

Українці залишаються найбільшою групою іноземних працівників

На кінець серпня 2026 року в польській системі соціального страхування ZUS було зареєстровано понад 911 тис. громадян України — на 6,4% більше, ніж на початку року.

Українці становили близько двох третин усіх застрахованих іноземців у Польщі.

Водночас станом на 30 червня 2026 року чинні документи на перебування в Польщі мали близько 1,56 млн українців, із яких майже 959 тис. перебували під тимчасовим захистом.

Роботодавці не поспішають розширювати штати

Попри потребу в працівниках, польський бізнес залишається обережним із постійним наймом. На кінець другого кварталу 2026 року в країні було 98,7 тис. вільних робочих місць, лише на 2,9 тис. більше, ніж роком раніше.

У Gremi Personal вважають, що саме поєднання двох тенденцій — бажання частини українців працювати за кордоном лише кілька місяців і потреби польського бізнесу у гнучкому персоналі — формує новий формат короткострокової трудової міграції.