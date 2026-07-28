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28 липня 2026, 11:23

До Міжнародного реєстру збитків подали лише 171 тисячу заяв: омбудсман закликає українців діяти негайно

Попри мільйони українців, які постраждали від війни, до Міжнародного реєстру збитків наразі подано лише 171 тисячу заяв. Про це в ефірі «Вечір.LIVE» повідомила представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії РФ, Ольга Алтуніна.

Попри мільйони українців, які постраждали від війни, до Міжнародного реєстру збитків наразі подано лише 171 тисячу заяв.

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Вона наголосила, що Міжнародний реєстр збитків створений не для виплати компенсацій за рахунок українського бюджету. Його головне завдання — зафіксувати завдану шкоду, щоб у майбутньому вона могла стати підставою для виплат за рахунок заморожених російських активів.

«Для нас сьогодні дуже важливо подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків, хоча там ще поки немає виплат. Ми маємо показати міжнародній спільноті, що в нас багато постраждалих від війни», — сказала Алтуніна.

За її словами, нинішня кількість заяв взагалі не відображає реальних масштабів наслідків війни для українців. Лише офіційно в Україні зареєстровано 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, однак до реєстру звернулася лише невелика частина з них.

«В Україні 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Ми могли б думати, що вже мало б бути 4,6 мільйона заяв, але, на жаль, 171 тисяча — це дуже мало», — зазначила представниця омбудсмана.

Алтуніна також звернула увагу, що можливості реєстру не обмежуються однією заявою від кожної людини. Якщо громадянин постраждав від війни за кількома напрямками, він має право звернутися одразу за кількома категоріями.

Наприклад, людина може одночасно подати заяви як внутрішньо переміщена особа, як власник зруйнованого або пошкодженого житла, а також у разі вимушеного виїзду за кордон через війну.

Кожна категорія шкоди фіксується окремо.

За словами представниці омбудсмана, чим більше підтверджених заяв буде внесено до Міжнародного реєстру збитків, тим повніше міжнародна спільнота зможе оцінити масштаби втрат, яких зазнали українські громадяни внаслідок російської агресії, та врахувати їх під час створення майбутнього механізму компенсацій.

Про те, як швидко подати заяву в цей реєстр, ми детально розповідали в нашій статті «Як подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через Дію: інструкція».

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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