Банки скоротили ввезення готівкової валюти на 18%

За сім місяців 2026 року українські банки ввезли готівкової іноземної валюти на $5,48 млрд в еквіваленті, що на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив економіст Андрій Шевчишин.

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Найбільше банків завезли доларів США — $3,16 млрд, або 57,7% загального обсягу. Водночас частка євро досягла рекордних 41,4% — це близько $2,26 млрд в еквіваленті.

Польський злотий посідає значно меншу частку — 0,2%, або близько $10,4 млн в еквіваленті.

Євро посилює позиції

За словами Шевчишина, зростання частки євро пов'язане не лише з практичною потребою українців користуватися цією валютою під час поїздок та перебування в країнах Європи. Євро дедалі частіше використовують і як інструмент заощаджень.

Ця тенденція може зберігатися й надалі. На неї впливають тісніші економічні зв'язки України з ЄС (значна частина трудової міграції та витрат українців припадає на єврозону), а також поступове зближення українського фінансового ринку з європейським.

Як раніше писав «Мінфін», у серпні НБУ повідомив про пом'якшення валютних обмежень для населення та бізнесу. Регулятор, зокрема, збільшив місячний ліміт для купівлі фізособами безготівкової іноземної валюти до 200 тис. грн. Це створює додаткові можливості для накопичення валютних заощаджень.

Водночас скорочення фізичного ввезення готівки не означає автоматично падіння попиту на валюту. Частина операцій проходить у безготівковій формі, а банки можуть перерозподіляти запаси валюти між своїми підрозділами та ринком.

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