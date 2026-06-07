Українці змінюють свої валютні вподобання, активно накопичуючи європейську валюту на тлі падіння інтересу до американського долара. За підсумками травня 2026 року, чиста купівля доларів громадянами знизилася до $62,3 млн, що є мінімальним показником за останні 10 місяців. Водночас чиста купівля євро в еквіваленті зросла до $225 млн. Про це повідомляє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, посилаючись на дані НБУ.
Попит на долар упав до мінімуму за 10 місяців: чому українці масово переходять на євро
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Чому зростає інтерес до євро?
За оцінками експерта, посилення позицій європейської валюти зумовлене кількома ключовими факторами:
- Чинник наближення літа, планових відпусток та поїздок до країн Європи традиційно підвищує попит на готівкове євро.
- Послідовна позиція Національного банку щодо підтримки євро та поступового збільшення його частки у структурі валютних операцій стимулює інтерес населення.
Читайте також: Євро впало до двомісячного мінімуму щодо долара: що буде з курсом в Україні
Долар досі лідирує в готівковому обігу
Попри травневу тенденцію до накопичення євро, у загальній структурі готівкового ринку домінування долара залишається. За даними аналітика, розподіл готівкових операцій виглядає так:
- Долар — 70,5% усіх операцій;
- Євро — 26%;
- Інші валюти — 3,5%.
«Можна уявити, що ці 3,5% — це переважно польський злотий та румунський лей. Тобто валюти країн-сусідів, які фактично обслуговують та забезпечують прикордонні операції», — зазначає Шевчишин.
Цікаво, що з початку 2025 року загальні обсяги чистого накопичення обох валют зрівнялися. Українці купили готівкового євро на $1,48 млрд більше, ніж продали. Рівно такий самий показник чистої купівлі — $1,48 млрд — зафіксовано і по долару.
Загалом за перші чотири місяці загальний обсяг чистої купівлі готівкової іноземної валюти населенням України становив $2,931 млрд.
Коментарі - 2
прийти на будь який ринок, скупити прийдеться всерівно міняти єври на долари назад до купівлі
А то шо воно дорогуще, то вже йтак на хаях, дорожчати точно відносно бакса вже не буде, а як завжди до паритету 1:1 буде йти в наступні декади