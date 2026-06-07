Попит на долар упав до мінімуму за 10 місяців: чому українці масово переходять на євро

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 червня 2026, 14:15

Попит на долар упав до мінімуму за 10 місяців: чому українці масово переходять на євро

Українці змінюють свої валютні вподобання, активно накопичуючи європейську валюту на тлі падіння інтересу до американського долара. За підсумками травня 2026 року, чиста купівля доларів громадянами знизилася до $62,3 млн, що є мінімальним показником за останні 10 місяців. Водночас чиста купівля євро в еквіваленті зросла до $225 млн. Про це повідомляє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, посилаючись на дані НБУ.

Попит на долар упав до мінімуму за 10 місяців: чому українці масово переходять на євро
Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Чому зростає інтерес до євро?

За оцінками експерта, посилення позицій європейської валюти зумовлене кількома ключовими факторами:

  • Чинник наближення літа, планових відпусток та поїздок до країн Європи традиційно підвищує попит на готівкове євро.
  • Послідовна позиція Національного банку щодо підтримки євро та поступового збільшення його частки у структурі валютних операцій стимулює інтерес населення.

Читайте також: Євро впало до двомісячного мінімуму щодо долара: що буде з курсом в Україні

Долар досі лідирує в готівковому обігу

Попри травневу тенденцію до накопичення євро, у загальній структурі готівкового ринку домінування долара залишається. За даними аналітика, розподіл готівкових операцій виглядає так:

  • Долар — 70,5% усіх операцій;
  • Євро — 26%;
  • Інші валюти — 3,5%.

«Можна уявити, що ці 3,5% — це переважно польський злотий та румунський лей. Тобто валюти країн-сусідів, які фактично обслуговують та забезпечують прикордонні операції», — зазначає Шевчишин.

Цікаво, що з початку 2025 року загальні обсяги чистого накопичення обох валют зрівнялися. Українці купили готівкового євро на $1,48 млрд більше, ніж продали. Рівно такий самий показник чистої купівлі — $1,48 млрд — зафіксовано і по долару.

Загалом за перші чотири місяці загальний обсяг чистої купівлі готівкової іноземної валюти населенням України становив $2,931 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
BatonUA
BatonUA
7 червня 2026, 15:14
#
На порозі енергетична криза, яка вдарить по бюджету ЄС, в той час як США продають енергоресурси втридорога і росте попит на їх валюту. Краще почекати до осені або звершення війни в Ірані
+
0
crowl
crowl
7 червня 2026, 15:17
#
Євро це брєд.
прийти на будь який ринок, скупити прийдеться всерівно міняти єври на долари назад до купівлі
А то шо воно дорогуще, то вже йтак на хаях, дорожчати точно відносно бакса вже не буде, а як завжди до паритету 1:1 буде йти в наступні декади
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають crowl, GuitarHero и 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами