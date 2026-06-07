Попит на долар упав до мінімуму за 10 місяців: чому українці масово переходять на євро

Українці змінюють свої валютні вподобання, активно накопичуючи європейську валюту на тлі падіння інтересу до американського долара. За підсумками травня 2026 року, чиста купівля доларів громадянами знизилася до $62,3 млн, що є мінімальним показником за останні 10 місяців. Водночас чиста купівля євро в еквіваленті зросла до $225 млн. Про це повідомляє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, посилаючись на дані НБУ.

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Чому зростає інтерес до євро?

За оцінками експерта, посилення позицій європейської валюти зумовлене кількома ключовими факторами:

Чинник наближення літа, планових відпусток та поїздок до країн Європи традиційно підвищує попит на готівкове євро.

Послідовна позиція Національного банку щодо підтримки євро та поступового збільшення його частки у структурі валютних операцій стимулює інтерес населення.

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Долар досі лідирує в готівковому обігу

Попри травневу тенденцію до накопичення євро, у загальній структурі готівкового ринку домінування долара залишається. За даними аналітика, розподіл готівкових операцій виглядає так:

Долар — 70,5% усіх операцій;

Євро — 26%;

Інші валюти — 3,5%.

«Можна уявити, що ці 3,5% — це переважно польський злотий та румунський лей. Тобто валюти країн-сусідів, які фактично обслуговують та забезпечують прикордонні операції», — зазначає Шевчишин.

Цікаво, що з початку 2025 року загальні обсяги чистого накопичення обох валют зрівнялися. Українці купили готівкового євро на $1,48 млрд більше, ніж продали. Рівно такий самий показник чистої купівлі — $1,48 млрд — зафіксовано і по долару.

Загалом за перші чотири місяці загальний обсяг чистої купівлі готівкової іноземної валюти населенням України становив $2,931 млрд.