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7 липня 2026, 19:11

Українці масово скуповують євро, випереджаючи попит на долар

Перша половина 2026 року продемонструвала цікавий зсув у валютних уподобаннях українців. Громадяни почали активніше накопичувати європейську валюту, ніж американську. Про це повідомив незалежний фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Перша половина 2026 року продемонструвала цікавий зсув у валютних уподобаннях українців.

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За підсумками шести місяців чиста купівля євро (різниця між придбанням та продажем) виявилася вищою за аналогічний показник для долара.

Зокрема, чистий попит на євро сягнув 1,8 млрд доларів, що на 18,2% перевищує результати першого півріччя 2025 року. Водночас інтерес до долара дещо охолонув: чиста купівля склала 1,6 млрд доларів, продемонструвавши падіння на 20,1% порівняно з минулорічними показниками.

Червнева статистика лише підтвердила цей тренд.

Частка євро в загальному обсязі готівкових операцій сягнула історичного піку у 28,2%, тоді як у травні вона зупинилася на позначці 26%. Відповідно, вага долара в портфелях громадян скоротилася до 68,3% проти 70,5% місяцем раніше.

Інші іноземні валюти зберігають стабільну, але незначну частку ринку — близько 3,5%.

Цікаво, що такий ажіотаж навколо євро суперечить глобальним фінансовим настроям, де європейська валюта останнім часом втрачає позиції стосовно долара. Проте експерти пояснюють цю поведінку українців досить прозаїчно: настанням літнього сезону відпусток. Попри коливання на світових біржах, для пересічних українців євро залишається найзручнішим «туристичним» активом.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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