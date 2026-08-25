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25 серпня 2026, 18:03

Kraken дозволив українцям отримувати гривню готівкою через MoneyGram

Криптобіржа Kraken і платіжна мережа MoneyGram запустили в Україні сервіс, який дозволяє конвертувати доларовий баланс на Kraken у гривню та отримувати готівку в пунктах MoneyGram. Сервіс почав працювати 24 серпня 2026 року. Про це повідомила Kraken.

Криптобіржа Kraken і платіжна мережа MoneyGram запустили в Україні сервіс, який дозволяє конвертувати доларовий баланс на Kraken у гривню та отримувати готівку в пунктах MoneyGram.

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Механіка передбачає конвертацію саме USD-балансу на біржі, а не прямий обмін криптовалюти в пункті MoneyGram. Користувач у застосунку або на сайті Kraken обирає виведення коштів, вказує гривню як валюту та суму. Перед підтвердженням система показує курс конвертації, комісію і податки.

Після завершення операції користувач отримує контрольний номер. Для отримання грошей потрібно звернутися до пункту MoneyGram із цим номером та документом, що посвідчує особу. За даними компаній, у більшості випадків кошти стають доступними менш ніж за 10 хвилин після підтвердження операції.

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Які діють обмеження

На старті сервіс працює з лімітами MoneyGram:

  • до $1 200 на місяць на одного відправника;
  • до трьох операцій на день;
  • до 20 операцій на місяць.

Для користування послугою необхідна повна верифікація Kraken на рівні Intermediate або вище. Ім'я в акаунті має повністю збігатися з даними документа, який користувач пред’являє для отримання коштів.

Поки що українські клієнти можуть отримувати кошти лише готівкою у пунктах MoneyGram. Пряме зарахування на банківський рахунок через цей сервіс недоступне.

У Kraken назвали нинішній запуск першим етапом партнерства з MoneyGram.

«Це перший крок у ширшому партнерстві, яке з часом розшириться й включатиме локальні банківські депозити та використання транскордонних переказів у стилі MoneyGram», — заявили в компанії.

Запуск сервісу є частиною розширення присутності Kraken в Україні. Партнерство також вписується у стратегію біржі щодо розвитку фінансових сервісів у Європі. Зокрема, Kraken розглядає Литву як можливу юрисдикцію для отримання банківської ліцензії.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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