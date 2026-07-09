Kraken планує отримати банківську ліцензію в ЄС, криптобіржа AscendEX припинила роботу: що нового

Криптобіржа Kraken планує отримати банківську ліцензію в ЄС

Одна з найбільших криптовалютних бірж світу — американська Kraken — готується до масштабної експансії на європейський фінансовий ринок. Компанія веде роботу над отриманням повноцінної банківської ліцензії в Європейському Союзі, обравши Литву як базову юрисдикцію для цього процесу. Про це повідомляє CoinDesk із посиланням на власні інформовані джерела.

У разі успішного завершення процедури Kraken стане першим представником криптоіндустрії в Європі із повноцінним банківським статусом. Це відкриє для платформи можливість легально надавати класичний спектр банківських послуг на всій території Європейської економічної зони (ЄЕЗ).

За даними інсайдерів, біржа планує повторити регуляторну стратегію британського фінтех-гіганта Revolut, який у 2018 році отримав спеціалізовану ліцензію від Центробанку Литви для запуску поточних рахунків та кредитування в ЄС.

Наразі офіційні представники Kraken утримуються від коментарів щодо своїх планів. У свою чергу, в Банку Литви нагадали, що будь-які процеси, пов'язані з розглядом заявок на ліцензування фінансових інституцій, мають суворий конфіденційний характер.

Варто зазначити, що Литва вже тривалий час утримує статус одного з головних фінтех-хабів континентальної Європи завдяки лояльному, але чіткому регулюванню. Крім згаданого Revolut, банківськими ліцензіями в цій балтійській країні володіють такі необанки та фінустанови, як Mano Bank, PayRay, European Merchant Bank (EMBank), AB Fjord Bank та Saldo Bank.

Криптобіржа AscendEX припинила роботу

Криптовалютна платформа AscendEX оголосила про припинення своєї діяльності. Робота біржі була зупинена у зв'язку з відсутністю необхідної авторизації відповідно до Регламенту ЄС про ринки криптоактивів (MiCA), який набув чинності, а також через комплекс фінансових, регуляторних та операційних проблем компанії.

Наразі на платформі повністю заблоковані торгові операції, поповнення балансів, стейкінг та інші клієнтські сервіси. Користувачі мають доступ до своїх облікових записів виключно для перегляду історії транзакцій, проходження верифікації (KYC) та формування запитів на виведення активів.

Ситуація з поверненням коштів клієнтам є критичною. Автоматичний вивід активів повністю вимкнено, а всі подані заявки проходять тривалу ручну перевірку.

Керівництво AscendEX відкрито заявляє, що не може гарантувати ні термінів обробки транзакцій, ні фінальних сум виплат. Процес гальмується додатковими перевірками KYC/AML, санкційними аудитами та можливим початком процедури неплатоспроможності компанії.

Незадовго до офіційного скандалу відомий ончейн-дослідник ZachXBT зафіксував масові скарги користувачів на затримку виплат, які тривали тижнями або ігнорувалися взагалі.

Аналіз відомих гарячих гаманців біржі через аналітичні платформи Arkham та TRM підтвердив найгірші побоювання спільноти: великі криптоактиви, такі як Ethereum, Solana, а також стейблкоїни USDT та USDC у резервах компанії практично відсутні.

У зверненні до клієнтів команда AscendEX пояснила фіаско зривом важливої стратегічної угоди. Біржа розраховувала на залучення додаткової ліквідності від неназваного контрагента, проте останній не виконав свої зобов'язання. Ситуацію погіршив загальний негативний тиск ринкових умов. Наразі менеджмент оцінює масштаби фінансової діри та розглядає юридичні варіанти розв'язання проблеми.

Центробанк Індії вимагає повної заборони криптовалют через загрозу фінансовій системі

Резервний банк Індії (RBI) посилив свій тиск на індустрію цифрових активів і виступає за впровадження регуляторної політики, що передбачає повну заборону криптовалют та приватних стейблкоїнів. Головна мета монетарного регулятора — повністю ізолювати традиційну фінансову систему від ризиків крипторинку. Про це повідомляє Reuters із посиланням на закриті урядові документи.

Регулятор вимагає офіційно заборонити комерційним банкам володіти, торгувати чи будь-яким чином взаємодіяти з віртуальними активами. Особливу загрозу RBI вбачає у стейблкоїнах: токени із прив'язкою до іноземних валют підривають внутрішній суверенітет країни, а активи, забезпечені рупією, загрожують доходами держави від емісії нацвалюти.

Крім того, використання стейблкоїнів дозволяє трейдерам уникати конвертації в фіат, що робить неможливим стягнення чинного в Індії 30% податку на криптоприбутки.

Паралельно про капітальні проблеми з фіскальним контролем заявляє і податкове відомство Індії. За його даними, менше ніж 25% із 645 тисяч активних криптотрейдерів відобразили свої операції у податкових деклараціях.

Ситуацію ускладнює масове використання локальними інвесторами офшорних криптобірж, некастодіальних приватних гаманців та P2P-угод, які унеможливлюють ідентифікацію кінцевих бенефіціарів та точний розрахунок вартості активів через високу волатильність.

Відомий DeFi-агрегатор Zapper оголосив про закриття після 7 років роботи

Популярний децентралізований фінансовий сервіс Zapper оголосив про повне припинення своєї діяльності. Проєкт, який розвивався майже 7 років, закриє всі свої продукти — вебплатформу, мобільні застосунки та інструменти API — вже 3 серпня 2026 року.

Співзасновник та СЕО Zapper Себастьєн Оде пояснив, що команда розглянула безліч стратегічних сценаріїв для збереження бізнесу, проте впорядковане та планове згортання операцій виявилося найбільш оптимальним шляхом.

Проєкт, що починався як просте рішення для персонального моніторингу DeFi-портфеля, згодом став одним із найпопулярніших ончейн-агрегаторів у криптоіндустрії.

На пікових етапах свого розвитку Zapper обслуговував понад 2 млн активних користувачів щомісяця, а сумарний обсяг оброблених через платформу транзакцій перевищив $13 млрд.

Керівництво компанії вже готує окремі інструкції для B2B-клієнтів, які використовували API платформи, щоб допомогти їм комфортно перейти на альтернативні ринкові рішення.