Криптобіржа Kraken підтверджує підготовку до IPO попри зниження оцінки компанії

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
15 квітня 2026, 15:07

Криптобіржа Kraken підтверджує підготовку до IPO попри зниження оцінки компанії

Криптовалютна біржа Kraken продовжує підготовку до первинного розміщення акцій на біржі (IPO), подавши конфіденційну заявку до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Цей процес відбувається на тлі суттєвого зменшення капіталізації компанії та паралельного залучення інвестицій від оператора Франкфуртської фондової біржі. Про це повідомляє BeInCrypto 15 квітня.

Криптовалютна біржа Kraken продовжує підготовку до первинного розміщення акцій на біржі (IPO), подавши конфіденційну заявку до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Підготовка до виходу на біржу та падіння оцінки

Генеральний директор компанії Арджун Сеті підтвердив статус заявки під час Всесвітнього економічного саміту Semafor у Вашингтоні. Спочатку документи були подані орієнтовно в листопаді 2025 року, невдовзі після того, як біржа залучила 800 мільйонів доларів фінансування, отримавши оцінку в 20 мільярдів доларів.

Проте під час інвестиційного раунду у квітні 2026 року оцінка Kraken знизилася до 13,3 мільярда доларів, що становить падіння приблизно на 33% порівняно з показником кінця 2025 року. У березні 2026 року компанія призупиняла плани щодо публічного лістингу через складні ринкові умови, але поточна заява свідчить, що конфіденційна заявка залишається активною в очікуванні сприятливішої фінансової ситуації.

Угода з Deutsche Börse та розширення послуг

У межах квітневого раунду фінансування група Deutsche Börse, яка управляє Франкфуртською фондовою біржею, здійснила вторинну купівлю акцій Kraken на суму 200 мільйонів доларів. Очікується, що угоду повністю закриють у другому кварталі 2026 року, після чого німецький оператор отримає близько 1,5% акцій біржі (з урахуванням усіх випущених цінних паперів). Ця інвестиція є розвитком стратегічного партнерства, укладеного в грудні 2025 року. Його мета — об'єднати традиційні фінанси та криптовалютний сектор через механізми торгівлі, зберігання активів та токенізацію.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
