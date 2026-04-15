Криптобіржа Kraken підтверджує підготовку до IPO попри зниження оцінки компанії

Криптовалютна біржа Kraken продовжує підготовку до первинного розміщення акцій на біржі (IPO), подавши конфіденційну заявку до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Цей процес відбувається на тлі суттєвого зменшення капіталізації компанії та паралельного залучення інвестицій від оператора Франкфуртської фондової біржі. Про це повідомляє BeInCrypto 15 квітня.

Підготовка до виходу на біржу та падіння оцінки

Генеральний директор компанії Арджун Сеті підтвердив статус заявки під час Всесвітнього економічного саміту Semafor у Вашингтоні. Спочатку документи були подані орієнтовно в листопаді 2025 року, невдовзі після того, як біржа залучила 800 мільйонів доларів фінансування, отримавши оцінку в 20 мільярдів доларів.

Проте під час інвестиційного раунду у квітні 2026 року оцінка Kraken знизилася до 13,3 мільярда доларів, що становить падіння приблизно на 33% порівняно з показником кінця 2025 року. У березні 2026 року компанія призупиняла плани щодо публічного лістингу через складні ринкові умови, але поточна заява свідчить, що конфіденційна заявка залишається активною в очікуванні сприятливішої фінансової ситуації.

Угода з Deutsche Börse та розширення послуг

У межах квітневого раунду фінансування група Deutsche Börse, яка управляє Франкфуртською фондовою біржею, здійснила вторинну купівлю акцій Kraken на суму 200 мільйонів доларів. Очікується, що угоду повністю закриють у другому кварталі 2026 року, після чого німецький оператор отримає близько 1,5% акцій біржі (з урахуванням усіх випущених цінних паперів). Ця інвестиція є розвитком стратегічного партнерства, укладеного в грудні 2025 року. Його мета — об'єднати традиційні фінанси та криптовалютний сектор через механізми торгівлі, зберігання активів та токенізацію.

