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25 серпня 2026, 11:15

Дефіцит кадрів може прискорити масове впровадження людиноподібних роботів

Людиноподібні роботи досягнуть рівня масового ринку впродовж найближчих 2−10 років, щойно виробники вирішать проблеми, які наразі обмежують їхню практичну корисність. Справжній бум почнеться тоді, коли пристрої зможуть самостійно виконувати щонайменше 80% завдань за голосовими командами в незнайомому оточенні. Про це повідомляє Bloomberg.

Людиноподібні роботи досягнуть рівня масового ринку впродовж найближчих 2−10 років, щойно виробники вирішать проблеми, які наразі обмежують їхню практичну корисність.

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За словами засновника китайської компанії Unitree Robotics Ван Сінсіна, зараз гуманоїди чудово демонструють свої можливості в тестових лабораторіях, проте точність дій різко падає за найменшої зміни розташування предметів чи середовища.

Через це роботи поки що значно поступаються живим працівникам за універсальністю виконання складних операцій.

Інвестиції у втілений штучний інтелект

Головний ключ до подолання технологічного відставання полягає в розвитку так званого «мозку» робота — втіленого штучного інтелекту (embodied AI). Для компанії Unitree, яка раніше здобула світове визнання завдяки фізичній гнучкості та координації своїх роботів, це стає основним пріоритетом.

Читайте також: Гуманоїди наступають: коли роботи США та Китаю залишать без роботи мільйони

Згідно з проспектом первинного публічного розміщення акцій (IPO), Unitree планує спрямувати майже половину залучених коштів саме на навчання та вдосконалення моделей штучного інтелекту. На думку засновника компанії, розробники робототехніки наразі недостатньо використовують можливості передових ШІ-моделей порівняно з іншими сферами IT.

Прогнози розвитку ринку та лідерство Китаю

Удосконалення штучного інтелекту відкриє величезний попит із боку промисловості, де роботи зможуть замінити людей для подолання дефіциту робочої сили та зниження витрат на виробництві.

За оцінками банку JPMorgan, динаміка глобального ринку матиме такі показники:

  • 2025 рік: світові поставки становили 18 тисяч одиниць;
  • 2026 рік: обсяг ринку зросте до 60 тисяч пристроїв;
  • 2030 рік: прогнозується стрибок до 1,75 мільйона людиноподібних роботів, причому понад 50% світового попиту припадатиме на Китай.

Читайте також: Ера людиноподібних роботів: як ШІ та гуманоїди перепишуть світову економіку до 2035 року

Unitree є одним із головних бенефіціарів цього тренду: за підсумками минулого року компанія відвантажила понад 5,5 тис. людиноподібних роботів, посівши перше місце у світі. Крім того, компанія стала першим публічним виробником людиноподібних роботів у материковому Китаї після успішного дебюту акцій на Шанхайській біржі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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nitrous2000
nitrous2000
25 серпня 2026, 11:33
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Автор взагалі не бачив яку картинку ліпив? колізія робота та конвеєру не коле око?«и таааак сойдееет»
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