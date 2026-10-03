Нові батареї BMW збільшать запас ходу на 30%: компанія почала виробництво

BMW розпочала серійне виробництво високовольтних акумуляторів шостого покоління (Gen6) на новому заводі в Ірльбах-Штраскірхені в Нижній Баварії. Підприємство почали будувати менш ніж рік тому. Про це повідомляє «Укравтопром».

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На заводі працюють близько 1000 людей, а виробництво значною мірою автоматизоване — його забезпечують близько 500 роботів. Акумуляторні комірки постачає китайська компанія CATL.

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Можливості батарей нового класу



Батареї Gen6 розроблені для електромобілів Neue Klasse. Порівняно з попереднім поколінням вони мають приблизно на 20% вищу енергетичну щільність, забезпечують до 30% більший запас ходу та заряджаються на 30% швидше.

Спочатку новий завод постачатиме акумулятори для підприємства BMW у Мюнхені, де вироблятимуть електричний i3. У перспективі компанія планує забезпечувати батареями з Ірльбах-Штраскірхена всі свої автозаводи в Німеччині.



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