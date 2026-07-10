Гуманоїди наступають: коли роботи США та Китаю залишать без роботи мільйони

Поки світ сфокусований на загрозах генеративного ШІ для білих комірців, на конвеєрах розгортається інша революція. У 2026 році протистояння США та Китаю перейшло у фазу комерціалізації гуманоїдних роботів — нової мобільної сили, здатної працювати без лікарняних і відпусток. Пояснюємо, як ця гонка змінить собівартість виробництва та чому бідніші країни ризикують втратити свою головну економічну перевагу.

Чому роботи — це серйозний бізнес

Довгий час гуманоїди були лише дорогим піар-інструментом для виставок. Вони безпорадно падали й не мали комерційної логіки. Але за розважальним фасадом індустрія готувала фундамент. Сьогоднішній прорив має прагматичну причину: глобальний дефіцит робочих рук збігся із вибухом технологій ШІ та радикальним зниженням вартості компонентів, які раніше були ексклюзивними, а тепер стали масовими завдяки індустрії електромобілів.

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Для бізнесу гуманоїд — це спосіб здешевити виробництво й водночас заощадити на перебудові інфраструктури. Так, за оцінкою Morgan Stanley, один гуманоїд із вартістю роботи близько $5 на годину потенційно може замінити двох працівників з оплатою $25 на годину, створюючи близько $200 тис. економічної вартості за життєвий цикл. Головна ж перевага людиноподібної машини в тому, що бізнесу не треба перебудовувати під неї всю інфраструктуру, бо вона вже створена під людське тіло.

Китай робить ставку на масштаб

Ще у березні Китай оприлюднив першу національну систему стандартів для гуманоїдних роботів та втіленого ШІ (embodied AI), яка охоплює весь ланцюг — від компонентів і безпеки до експлуатації. Цей крок офіційно завершує етап кустарних розробок і переводить галузь на рейки серійного конвеєра.

Тут Пекін копіює власну успішну стратегію, яку раніше випробував на сонячних панелях, акумуляторах та електромобілях. Спочатку жорстка стандартизація всередині країни, потім масштабне витіснення конкурентів внаслідок низької ціни, і зрештою — тотальний експорт.

За оцінками TrendForce, у другій половині 2026 року індустрія входить у критичну фазу комерціалізації, а внутрішній випуск роботів у Китаї може злетіти на 94%.

Хоча китайські андроїди наразі не є найрозумнішими, вони найшвидше дешевшають завдяки оптимізації компонентів. Так, компанія AgiBot, створена колишніми інженерами Huawei, наприкінці червня заявила про виробництво 15-тисячного робота та вихід на ринок Великої Британії для заміни людей на монотонних виробництвах. Ці машини ще не повністю автономні, але бізнесу й не потрібен ідеальний продукт — йому потрібна дешевша альтернатива людським рукам, здатна працювати у режимі 24/7.

США: монополія на інтелект та інфраструктуру

Символом американського виробництва гуманоїдів залишається Tesla з проєктом Optimus. Компанія вже вивела робота з презентацій у власне виробниче середовище, готує окремі потужності під його випуск і називає Optimus одним із ключових напрямів перед майбутнім масовим виробництвом.

Проте головний виклик для США — не залізо, а створення адекватної ШІ-моделі, здатної безпечно працювати в хаосі реального світу. Будь-яка помилка багатокілограмової машини — це травми людей, розбите обладнання та мільйонні судові позови. Той, хто першим створить надійний цифровий «мозок», забере головний приз — стане власником операційної системи для всієї світової індустрії.

Американська інфраструктура під цей сценарій будується вже зараз. Nvidia фактично діє як безальтернативний постачальник для галузі: її платформи Isaac, Cosmos та референсна система GR00T стали стандартом для тренування андроїдів. Поки розробники сперечаються про дизайн залізяк, найбільші та найстабільніші гроші заробляє той, хто продає чипи, симулятори та програмне середовище.

Саме в цьому принципова різниця стратегії США. Вашингтон не намагається наздогнати Китай у масовому дешевому виробництві заліза, а робить ставку на монополію в алгоритмах ШІ, передових чипах та венчурному капіталі.

Як гуманоїди вплинуть на ринок праці?

Білі комірці вже відчувають на собі наслідки широкого впровадження ШІ, а стрічки новин дедалі частіше майорять повідомленнями про скорочення в технологічних, медійних, фінансових і сервісних компаніях, де частину рутинної роботи перебирають алгоритми.

Гуманоїди ж відкривають такий самий фронт для фізичної праці. Вони несуть автоматизацію туди, де досі потрібне було людське тіло: підняти, перенести, відсортувати, оглянути, прибрати, подати, зібрати.

Це не означає, що роботи одномоментно витіснять людей із заводів і складів. Реальніший сценарій — вони почнуть забирати окремі задачі всередині професій. Спершу під ударом будуть нічні зміни, небезпечні ділянки, монотонні операції й робота, на яку складно знайти працівників. Але саме з таких задач і складається значна частина низько- та середньокваліфікованої фізичної праці.

Morgan Stanley оцінює, що до 2040 року у США може працювати 8 млн гуманоїдних роботів, а до 2050 року — 63 млн. У такому сценарії вони можуть зачепити 75% професій, 40% працівників і близько $3 трлн зарплатного фонду. Найбільша експозиція, за оцінкою банку, може бути у будівництві, сільському господарстві, лісовому й рибному господарстві. Це не прогноз масового безробіття вже завтра. Але це сигнал, що частина фізичної праці поступово втратить свою нинішню переговорну силу.

Найбільший ризик у тому, що ефект буде нерівним. OECD у свіжому Employment Outlook 2026 нагадує, що ринок праці вже сильно залежить від географії: місце проживання впливає на шанси знайти хорошу роботу, рівень доходу й мобільність. Гуманоїди можуть посилити цей розрив. Великі компанії в багатих регіонах отримають продуктивність і дешевший випуск. Працівники в слабших регіонах отримають конкурента, якого не можна переконати зарплатою, профспілкою чи міграцією.

Для Китаю це спосіб пом’якшити старіння населення. Barclays оцінює, що до 2035 року країна може мати до 24 млн гуманоїдів у робочій силі, що додасть потужність, еквівалентну близько 4% нинішньої робочої сили. Для США це шанс повернути частину виробництва ближче до внутрішнього ринку. Для Європи та Японії — спосіб компенсувати демографічний тиск. А для країн, чия конкурентна перевага трималася на дешевій фізичній праці, це вже ризик втратити місце в глобальних ланцюгах.

Людська праця більше не буде найдешевшою

Гуманоїди навряд чи одномоментно замінять людей на заводах, складах і будівництвах. Але вони вже змінюють головне питання для бізнесу: де виробляти дешевше. Якщо раніше відповіддю часто були країни з нижчими зарплатами, то тепер цією відповіддю поступово може стати робот, який працює довше, стабільніше й дешевше за людину.

Саме тому гонка США та Китаю за гуманоїдів — це боротьба за нову собівартість виробництва. Китай намагається здешевити тіло робота й поставити його на конвеєр. США намагаються контролювати його мозок, чипи й програмну інфраструктуру. А бідніші країни ризикують втратити головну перевагу, на якій десятиліттями трималося їхнє місце у світовій економіці: дешеву людську працю.